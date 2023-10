Schwarz o Slasku: Byl tu bordel… Proč nemáme v Česku takový stadion?

Zažil jste víc?

„Byl to největší, nejhezčí zápas v kariéře. Vyprodaný Slask (vyslovuje Šlonsk), to je něco překrásnýho, nedá se to popsat slovy. Musíte stát dole na hřišti.“

Můžete se rozněžnit…

„Podle mě je to druhý nejhezčí stadion v Polsku. Nedařilo se, chodilo na nás sedm, deset tisíc - i to bylo znát. Nedávno na Lech přišlo 27 tisíc a v klubu se řešilo, že se Legia vyprodá. Nevěřil jsem, dokonce jsem se vsadil s trenérem. Vyprodáno bylo čtrnáct dnů před zápasem.“

Co pomohlo?