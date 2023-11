Slunce a první gól. Hašek si zvyká v Řecku. Sparta? To není důležité

Makedonikos. Jméno nového klubu Martina Haška mladšího na první pohled napovídá jinou zemi, nachází se ale na západě řecké Soluně. Někdejší mládežnický reprezentant se usazuje v základní sestavě a v minulém kole druhé řecké ligy v „derby“ proti béčku PAOKu skóroval při výhře 3:2. První soutěžní gól po víc než roce. Že by se kariéra konečně odrazila ode dna?

„Měl jsem i jiné nabídky, ale žádná nebyla to, co jsem hledal,“ řekl Martin Hašek Petrosi Charizaklisovi z řeckého serveru Metrosport. „Zato lidé z Makedonikosu ukázali, jak mě chtějí. A dalším důležitým faktorem bylo město. Chtěl jsem někam, kde mi bude dobře i mimo hřiště, kde lidé budou mluvit anglicky a kde si budu moct zajít do restaurace. A tady jich máte snad deset tisíc,“ usmíval se.

Narážel možná i na své předposlední angažmá. V tureckém Erzurumu, vysokohorském městě daleko na východě asijské části Turecka, prožil těžký rok a půl. Klub během jeho působení nesplnil postupový cíl a začaly ho trápit i finance. Na konci Haškova angažmá psala místní média i o psychických problémech jinak usměvavého fotbalisty.

„Sestoupili z první ligy a chtěli se hned vrátit, ale nedostali jsme se do play off. Druhá sezona byla velmi těžká kvůli zákazu přestupů. A není to dobré místo k žití pro člověka ze střední Evropy. Žijí tam konzervativní muslimové, nemluví anglicky. Jsou to dobří lidé, necítil jsem se tam nebezpečně, ale mají odlišnou kulturu,“ popisoval složitou zkušenost.

Jak se vůbec šikovný záložník, který na sebe v Bohemians upozornil tak, že na něj Sparta uplatnila klauzuli o zpětném odkupu, ocitl ve druhé řecké lize? I na jihovýchodním cípu Evropy věděli o konci na Letné doprovázeném nabídkami z Maďarska a Izraele, jednostrannou výpovědí a prohranou arbitráží.

„Upřímně si myslím, že to není tak důležité. Neshodli jsme se a skončilo to tak, jak to skončilo... Ve světě je plno neshod a když o tom budu znova mluvit, nic se nezmění,“ reagoval těsně před otázkou, jestli svého postupu lituje. „Je zbytečné takhle přemýšlet, přináší to jen těžkosti. Myslím na to, co bude zítra, a ne na to, co by se stalo, kdybych neodešel,“ zamyslel se.

Jeho nejbližším krokem bude boj s nejtěžším soupeřem v soutěži. Na cestě na západní předměstí Soluně už je vedoucí tým druhé řecké ligy Levadiakos.