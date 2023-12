Hladkému končí smlouva. Do Celtiku, nebo s Ipswichem do Premier League?

Vypadá to na pohádkový příběh, vždyť Ipswich Town s Václavem Hladkým v bráně je na skvělé cestě do Premier League. Nováček Championship drží po 22 kolech druhé místo, které znamená přímý postup mezi elitu, a Hladký – bez přehánění – září. Jenže mu v červnu 2024 končí v klubu smlouva a pokračování 33letého gólmana se teprve bude řešit. Navíc se vše může zamotat tím, že podle informací iSportu a zdrojů ze Skotska o něj opětovně projevil zájem slavný Celtic.

Bylo to tady několikrát, zejména když Václav Hladký úspěšně působil ve skotském St. Mirren. Ozvaly se Celtic i Rangers, oba tamní velkokluby stály o služby českého gólmana. Taky se vyptával Dallas, Legia Varšava, Spartak Moskva, Karabach...

Nicméně Hladký chtěl odjakživa vyzkoušet anglický fotbal, proto upřednostnil Salford (League Two – čtvrtá nejvyšší soutěž) a pak Ipswich, se kterým se následně z League One dostal do Championship.

Dál už to z pohledu brněnského rodáka, co se týče tohoto ročníku, znáte: 22 kol, 22 startů v základu, 7 čistých kont, 16 výher, 50 bodů – a hlavně druhá příčka v tabulce. Ta by znamenala přímý postup do Premier League.

Dost napoví nejbližší program, v sobotu 23. prosince se Ipswich představí na půdě třetího Leedsu, kde bude odrážet desetibodový náskok, a v úterý 26. prosince hostí doma vedoucí Leicester.

A od ledna už Hladký může beztrestně podepsat nový kontrakt s platností od 1. července 2024, protože ten stávající mu končí posledního června. Což samozřejmě registruje konkurence včetně značek z Glasgow, byť tentokrát už je ve hře podle redakčních informací a zdrojů ze Skotska již jen Celtic. Situaci monitorují i celky z elitní PL, které si dovedou Hladkého představit jako dvojku.

„Poptávání registrujeme, což je pochopitelné vzhledem k výkonům Václava, postavení Ipswiche a končící smlouvě. Prioritou je však domluvit se na prodloužení a postoupit do Premier League,“ popisuje hráčův agent Martin Štěpanovský.

Hladký v poslední reprezentační nominaci tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého figuroval poprvé v kariéře pod čarou mezi náhradníky. Přednost pro listopadová utkání s Moldavskem a Polskem dostala trojice Jindřich Staněk, Aleš Mandous a Matěj Kovář.