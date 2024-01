Vaclík: konec hororu v MLS! Klub využil zvláštní možnost, EURO v mlze

Tomáš Vaclík si za New England nezachytal • New England Revolution

Tomáš Vaclík na tréninku New England Revolution • New England Revolution

Krok vedle – to by možná bylo slabé označení. Tomáš Vaclík si v létě vybral angažmá v USA, to ale po pouhém půlroce končí dost neslavně. Bývalá reprezentační jednička neodchytala v týmu New England Revolution ani zápas a klub Vaclíka pouští opět do světa – po rozvázání smlouvy se stal volným hráčem. Osudným mu byl vztah s trenérem brankářů.

Logiku to mělo. Fotbal v USA šel v posledních letech strmě nahoru, za dva roky se tam hraje mistrovství světa, země produkuje lepší a lepší hráče a navíc tamní soutěž MLS získala do svých řad možná největší ikonu posledních dekád – Lionela Messiho. Kdo by u toho nechtěl být? Jít hrát do Ameriky už zkrátka nemusí pro fotbalisty znamenat vydělání si před důchodem.

Tomáš Vaclík ale zvolil špatně, přitom mu při výběru nového klubu slíbili v zámoří post jedničky. „Byl to můj nejhorší fotbalový rok,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz v prosinci.

V té době byla už sezona americké MLS ukončena – tým New England Revolution v ní svůj poslední zápas odehrál 9. listopadu, když v osmifinále play off nestačil na Philadelphii. Vaclík si střetnutí s Messim nebo s jinými hvězdami nevyzkoušel, ve třinácti zápasech se dokonce dostal jen jednou na lavičku.

Soutěžní utkání chytal naposledy v dubnu při své anglické štaci ve druholigovém Huddersfieldu. Čtyřiatřicetiletý vítkovický odchovanec tak oslabil svou pozici v národním týmu, kterou postupně ztrácel už od svého zranění na podzim roku 2022. Reprezentace celkem pochopitelně začala sázet na mladší a především vytíženější hráče a Vaclík v českém dresu nastoupil jen v červnovém přáteláku s Černou Horou (4:1).

Proč jeho mise v USA skončila předčasně? Faktorů je několik, tím největším ale špatná komunikace uvnitř klubu. Krátce po Vaclíkově příchodu rezignoval dosavadní kouč Bruce Arena. Pak se bývalý hráč Basileje, Sevilly nebo Olympiakosu dozvěděl, že jeho podpis neposvětil trenér brankařů Kevin Hitchcock a jejich vztah se postupně dostal do bodu na hony vzdálenému ideálu.

S ostatními spoluhráči vycházel český reprezentant skvěle, překážkou byl ale právě zatvrzelý Hitchcock. Příznačné příjmení pro muže, který Vaclíkovi udělal z angažmá horor.

„Poprvé jsem zažil situaci, kdy trenér gólmanů rozhoduje o tom, kdo bude chytat. Obvykle má poslední slovo hlavní trenér. Hitchcockův přístup byl ke mně divný. Když se na tréninku hrálo jedenáct na jedenáct, poslali mě někdy trénovat vedle s mlaďochy. Bylo to z jeho strany bez respektu. Řekl mi, že se mu nelíbí moje řeč těla a jak chytám,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport.

Ačkoliv se Revolutions nedařilo a dostávali hodně branek, přednost dostávali Earl Edwards a Jacob Jackson. A když nyní, měsíc a půl před začátkem nové sezony, sáhl klub po dalším brankáři, Vaclíkův osud byl zpečetěn.

Do USA přicestoval slovenský gólman Henrich Ravas a New England Revolution aktivovalo u Vaclíka tzv. buyout – prostředek, který kluby v MLS mohou použít jednou za sezonu. Jde prakticky o vyvázání ze smlouvy, které pomůže týmu vejít se do platového stropu.

„Chtěl bych být zase o víkendech na hřišti. Cítím se dobře a věřím, že bych ještě mohl hrát. Navíc je EURO, což mě také žene dopředu. Chtěl bych to prostě vyřešit ku prospěchu všech,“ říkal Sportu v listopadu Vaclík.

Nyní je volným hráčem a hrozí mu, že se do Německa třeba ani nepodívá. Nový kouč Ivan Hašek naznačil, že dveře má otevřené každý. Ale podmínky jsou vytížení a výkonnost. První u Vaclíka neexistuje a druhé je tak logicky velká neznámá.

Co teď? Šance na angažmá v tuzemsku se blíží nule. Rodák z Ostravy dlouhodobě preferuje působení v zahraničních soutěžích, a ačkoli před rokem a půl proběhlo nějaké oťukávání se Spartou, tento vlak už rozhodně ujel. Letenští se vydali jinou cestou.

Právě tým mistra ligy označil Vaclík v minulosti za jediný, do které by se chtěl v rámci Česka vrátit. Bezpředmětné jsou tak asi i úvahy, že by po zkušeném hráči sáhl Adolf Šádek z Plzně. I když, ve fotbale člověk nikdy neví. A evropský šampionát se neúprosně blíží…