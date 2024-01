Král: Kabina v Belgii je specifická, trenér chce na hřišti 11 hajzlíků

Když se z Belgie minulou zimu vracel do Česka na hostování, mohl být dalším z mnoha kluků, kteří to v zahraničí zkusili - nevyšlo to, stačilo. Stoper Jan Král se ale z Jablonce do Eupenu znovu stěhoval. V podzimní části se dostal do základu a na jaře se pokusí pomoci odvrátit sestup. „Zpátky se mi úplně nechtělo, ale příprava se povedla, dostal jsem šanci. Aktuálně to není růžové, ale pořád máme dost zápasů před sebou,“ říká nadějný stoper.

Jak se v Eupenu cítíte? Zrovna teď se týmu moc nedaří a je v sestupovém pásmu.

„Rozdělil bych to na dvě období. Před hostováním v Jablonci jsem to v Belgii bral jako čas na adaptaci. Jablonec mi pak hodně pomohl. S trenérem Horejšem jsme si neskutečně sedli a bylo to ku prospěchu obou stran, což bylo v plánu. Vlastně se mi pak zpátky do Belgie ani moc nechtělo. Na Jablonec jsem si zvyknul a hrál jsem pravidelně. Po krátké dovolené jsem si řekl, že se kousnu, zkusím v Eupenu přípravu a uvidí se. Povedla se, ale trenér se se mnou domluvil, že začne sezonu zkušenější sestava a já tedy počkám na šanci, která přišla. Nakonec jsem toho odehrál dost, individuálně to není špatné, i když výsledky za námi nejdou, dáváme málo gólů. Aktuálně to tím pádem není růžové. Kolikrát jdu na trénink a nálada pochopitelně není nejlepší. Pořád ale máme dost zápasů před sebou, abychom s tím něco udělali.“

Přicházel jste z Hradce. Byla to velká změna? Hradec plný našinců, v Eupenu cizinci. Votroci hráli defenzivě, belgická liga ofenzivní.

„Hradec, to byla první sezona po postupu zpátky do ligy a trenér Koubek zvolil racionální kroky a zkušenou sestavu, do které jsem se ale postupně zapracoval a pak hrál úplně všechno. Pro mě to byla nejlepší sezona v kariéře, měli jsme super kádr, kterému nikdo příliš nevěřil. V Hradci se tehdy sešla skvělá parta, já dal čtyři góly. Pamatuju si, jak jsme před nadstavbou řešili