Se Slavií málem spadl, teď Feyenoord? Pastoor si v Nizozemsku udělal jméno

Feyenoord remizoval s AS Řím • ČTK / AP / Peter Dejong

Arne Slot momentálně trénuje Feyenoord, od léta však zamíří do Liverpoolu • Profimedia.cz

Bude to deset let, co se Slavia o chlup zachránila v nejvyšší soutěži. Na ročník 2013/14 v sešívaném táboře nemohou vzpomínat v dobrém. Vždyť se za tu sezonu vystřídali tři trenéři a tým skončil jediný bod nad pásmem sestupu. Na jaře 2014 usedl na lavičku kouč Alex Pastoor, ale ani elegán v kravatě se zdecimovaným týmem zásadně nepohnul. Teď se v jeho rodném Nizozemsku šušká, že je kandidátem na post hlavního kouče Feyenoordu s československou stopou.

Slavný klub z Rotterdamu momentálně vede úspěšný Arne Slot, ale všeho do času. Pětačtyřicetiletý kouč si měl plácnout s Liverpoolem a stane se tak od nové sezony náhradou za Jürgena Kloppa. Reds za Slota do Feyenoordu mají poslat 9 milionů eur (cca 226 milionů korun) rovnou a další dva miliony může nizozemský klub inkasovat na bonusech. Tohle je vlastně hotová věc. Nabízí se tedy otázka, kdo převezme v Nizozemsku klub, který se za Slotovy éry nebývale zvedl z koryta průměrnosti. Finále Konferenční ligy, mistrovský titul a zisk nizozemského poháru za tři roky Slotovy vlády jsou pádné argumenty, proč míří o patro výš do Premier League.

Nizozemské kuloáry přitom za možného nástupce zmiňují i Alexe Pastoora, kterého by si přál i někdejší ligový fotbalista a bývalý Pastoorův svěřenec Michel Breuer. „Už jsem to řekl několikrát, Alex je nejlepší kouč, který mě kdy vedl. Nikdy jsem nehrál v top klubu, ale vždy mi přišlo jako zajímavá myšlenka jeho působení ve velkém klubu. Má velmi jasnou vizi,“ míní Breuer, který rád glosuje dění v Eredivisie. Podle něj by byl Pastoor dobrým koučem právě pro Ajax či Feyenoord, kde momentálně působí Ondřej Lingr a slovenské duo Dávid Hancko a Leo Sauer.

V Česku je Pastoorovo jméno spojeno s krachem ve Slavii, kdy přicházel pomalu jako spasitel, ale nedařilo se. Vždyť tým z Edenu koučoval jen ve dvanácti zápasech, ve kterých si připsal tři výhry nad Znojmem, Příbramí a Bohemians. Dvě kola před koncem sezony oznámil, že se vrátí zpět do Nizozemska. Nutno dodat, že Slavia byla v rozkladu, ze kterého by sešívané těžko dostávali i renomovanější trenéři. Důležité bylo, že Pastoor Pražany v nejvyšší soutěži zachránil.

Od záskoku u Van Bastena k premiérovému postupu

Zpět domů se tak mohl vrátit bez ostudy, že v Čechách sestoupil s tradičním klubem. Stal se asistentem Marka van Bastena v Alkmaaru. Nizozemská legenda však brzy přešla ze zdravotních důvodů jen do role asistenta a Pastoor po něm převzal vedení týmu jako hlavní kouč. Jednalo se však pouze o záskok na několik dní, než začala pětiletka Johna van den Broma.

Pastoor si doma udělal jméno zejména ve dvou klubech Spartu Rotterdam a Almere dotáhl do nejvyšší soutěže. V Almere působí dodnes a jednalo se v minulém ročníku o historický počin. Almere totiž nikdy dříve Eredivisie neokusilo. Mezitím ještě úspěšně zachraňoval v letech 2019 až 2021 rakouský Altach. Pastoor tak má za sebou slušné výsledky v těžkých podmínkách.

Almere City bylo založeno až v roce 2001 a sídlí v nejmladším nizozemském městě. Jeho základy byly vystavěny v letech 1972-76 na vysušeném polderu nedaleko největšího nizozemského jezera Ijsselmeer. Ne nadarmo má tím pádem Pastoor v klubu výsadní postavení a zdá se, že pod jeho rukama se podaří Eredivisie také zachránit navzdory faktu, že se týmu v posledních kolech příliš nedaří. V Almere dosáhl na tamní poměry vrcholu, lépe si už asi povede jen těžko. Navíc Pastoor před časem přiznal, že na Feyenoord vlastní permanentku jeho syn, takže on sám by se pravděpodobně výzvě na stadionu De Kuip nebránil.

„Dokážu ocenit jeho práci v Almere. Je orientovaný na výsledek. Neoprávněně dostal nálepku defenzivní kouč. Jeho tým hraje dle svých možností. Pastoor je velmi chytrý trenér a zábavný člověk, ale nevidím jej u lavičky špičkového klubu,“ řekl televizní analytik a bývalý hráč Alkmaaru či Ajaxu Kenneth Pérez.

Vše je pouze v rovině spekulací. Ve výčtu kandidátů na post kouče Feyenoordu Pastoor zaujímá spíše pozici potenciálního překvapení. Mnohem větší šance se dávají třeba Josephu Oostingovi z Twente či Robinu van Persiemu, který do velkého fotbalu z Feyenoordu vykročil, zároveň zde momentálně působí u mládeže.