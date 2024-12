Hancko o přestupu: Liverpool i Atlético zatrhl Feyenoord. Jaký byl problém?

Hancko za sebou měl dvě úspěšné sezony ve Feyenoordu i vydařené vystoupení na EURO v dresu slovenské reprezentace. Proto se očekávalo, že po šampionátu zamíří do některé ze špičkových lig. „Řešilo se to a asi moc nechybělo. Co se týče psychické stránky, bylo to náročné léto,“ řekl Hancko.

Doufal, že by mohl následovat kouče Arneho Slota, který se v Liverpoolu stal nástupcem Jürgena Kloppa. „Byl jsem v kontaktu s trenérem, ale hned na začátku mi řekl, že to není možné. Liverpool má nastavenou určitou filozofii přestupů. Věk byl jeden problém a druhým byla cena. Oba faktory pro mě vycházely negativně,“ uvedl střední či levý obránce.

Feyenoord za něj podle slovenského Športu údajně požadoval 40 milionů eur (přes miliardu korun). „Nejblíže bylo Atlético Madrid. Nechybělo mnoho, aby se to podařilo. Jenže Feyenoord mě nechtěl pustit za nižší částku, než si představoval. Atlético zase mělo určitý strop, protože investovalo do dalších hráčů. Mělo na mě určitý rozpočet a nakonec se nedohodlo s Feyenoordem na financích,“ řekl fotbalista, který se ještě během letenského angažmá oženil s českou tenistkou Kristýnou Plíškovou.

Hancko se snu o velkém přestupu nevzdává, spoléhá na svou univerzálnost. „Manchester City i Arsenal začaly používat čtyřobráncovou defenzivu, kde skoro všichni jsou stopeři. Když jsem vyrůstal, byli maličcí krajní obránci Marcelo, Cancelo, Jordi Alba. Nyní nejlepší mužstva používají nalevo vysoké střední obránce, mění se i výstavba útoku. Ve spojitosti s mojí univerzálností to beru jako svou výhodu,“ uvedl.

S bývalými spoluhráči ze Sparty je stále v kontaktu. Minulý týden jim ukázal, že bude nebezpečným soupeřem. Gólem na 3:3 minutu před koncem završil senzační remízu Feyenoordu na hřišti Manchesteru City, kde český mistr nedávno utržil debakl 0:5. Nizozemský tým přitom v zápase prohrával 0:3.

Po nerealizovaných přestupech nezahořkl. „Nebylo to o tom, že tady už nechci být a jít pryč. Spíše o tom, že za poslední sezony jsem udělal v klubu i reprezentaci velký progres a bral jsem to jako šanci udělat krok dopředu,“ řekl Hancko.