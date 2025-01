Z Horníčka je jednička Bragy! Přišlo to z čistého nebe, říká nadšený gólman

Dočkal se. Ve chvíli, kdy to vůbec nečekal. Z Lukáše Horníčka (22) je na prahu roku 2025 brankářská jednička SC Braga, předního celku portugalské ligy! Cestu do sestavy mu po pěti a půl letech trpělivého čekání a poctivé práce uvolnil Matheus, dlouho neotřesitelná stálice týmu. Sice ještě neodešel jinam, jak avizoval, ovšem jeho místo už zaujal rodák z Vysokého Mýta. O víkendu vychytal čisté konto proti Boavistě Porto a ve čtvrtek se postaví Laziu Řím v Evropské lize. „Přišlo to z čistého nebe,“ líčí jednička reprezentace U-21 v rozhovoru pro iSport.cz.

Jaké to je být jedničkou Bragy?

„Skvělé. Neočekával jsem to tak brzy. Nebylo to plánované. Dost se mi povedl zápas s Unionem (St. Guilloise). Ukázal jsem trenérovi, že může být klidnější a říct s klidnou hlavou vedení, že může Matheuse prodat. Trenér už na tiskové konferenci řekl, že jsem nová jednička já. Jsem za to moc rád.“

Už má Matheus jisté příští angažmá? Mluví se o nabídce brazilské Bahii.

„Co vím, požádal o odchod, nějaké nabídky má. Možná se mu stýská po domově anebo chce prostě zkusit něco jiného. V Portugalsku je dlouho. Jak to probíhá, to netuším. Ještě v minulém zápase byl na lavičce. Zatím ještě normálně funguje s mančaftem.“

Aby nakonec nezůstal a netlačil se zase na vaše místo…

(úsměv) „Doufám, že se to nestane. Teď jsem dostal příležitost, abych se ukázal. Klub ve mě věří. I kdyby