Skákali jako opice, ulevil si Mourinho. A přišel trest. Legenda „tátu“ brání

Typicky netaktní Mourinho si po vyhroceném derby opět nebral žádné servítky. Pustil se jak do soupeře, tak do rozhodčích. Nejprve podle svých slov poděkoval slovinskému hlavnímu sudímu Slavku Vinčičovi, který na žádost obou klubů přijel řídit tradičně rozpálený šlágr, a poté utrousil nejapnou poznámku směrem ke čtvrtému rozhodčímu z Turecka: „Kdybyste ten zápas řídil vy, byla by to katastrofa.“

Druhým dechem pak dvaašedesátiletý Portugalec urazil i lavičku Galatasaray, která se z jeho pohledu od samého začátku chovala nevhodně. „Po přehnaném pádu jejich lavička skákala jako opice,“ prohodil bývalý kouč Realu Madrid nebo Chelsea.

Tyto výroky vedení Galatasaray dopálily a klub si podobné jednání nechtěl nechat líbit. Na sociální síti X uvedl, že Mourinho má od svého loňského příchodu do Fenerbahce „neustále opovržlivé výroky směrem k Turkům“.

Drogba se „táty“ zastal

Vyjádření odvěkého rivala se pochopitelně vůbec nelíbilo vedení Fenerbahce a to přispěchalo s vlastním prohlášením. „Každý rozumný člověk musí chápat, že trenérův popis extrémní reakce realizačního týmu soupeře se nedá spojovat s rasismem. Snaha charakterizovat tento projev jako rasistický je naprosto zlovolný přístup. Rádi bychom informovali veřejnost, že uplatníme svá zákonná práva, co se týká této směšné pomluvy, která chce převést soutěžení mimo hřiště, změnit agendu a zmanipulovat ji,“ stojí ve zprávě.

Na stranu Mourinha se postavil také jeho bývalý svěřenec z Chelsea, který v závěru kariéry strávil dvě sezony právě v Galatasaray.

„Milé Galatasaray, víte, jak hrdý jsem byl, že jsem mohl oblékat žlutočervený dres nejúspěšnějšího klubu v Turecku. Všichni víme, jak vášnivá a vypjatá umí být tahle rivalita, a já jsem měl to štěstí, že jsem ji zažil na vlastní kůži. Viděl jsem nedávné komentáře o Josém Mourinhovi a věřte mi, když vám říkám, že Josého znám už 25 let a není rasista – historie (minulá i nedávná) to dokazuje. Jak by můj ‚táta‘ mohl být rasista? No tak, lidi!“ vyťukal slavný útočník z Pobřeží Slonoviny na sociální sítě.

Ani podpora legendárního střelce Mourinhovi nepomohla. Podle disciplinární komise byla jeho slova v „rozporu se sportovní etikou“ a Turecká federace ho potrestala zákazem na čtyři utkání. Za komentáře směrem k rozhodčímu dostal Portugalec distanc na dva zápasy a další dva zápasy potom za komentáře směrem k týmu soupeře. K tomu musí za nevhodné výroky zaplatit pokutu v součtu 42 600 eur.

Fenerbahce tak bude muset v příštích týdnech bojovat v lize bez hlavního trenéra na lavičce, což je velká rána vzhledem k tomu, že náskok Galatasaray na čele tabulky aktuálně činí šest bodů.