Sejk ožil v Portugalsku: Evidentně pomohl. Je možné, že zůstane

Také v Portugalsku se už seznámili s ikonickou oslavou českého mladíka. Jakmile skóruje, sebevědomě se postaví před fanoušky na stadionu, ukazováčkem si překryje pusu a druhou rukou salutuje. Tohle je Václav Sejk, kapitán reprezentační jednadvacítky.

Na startu angažmá ve Famalicau se představil jako útočník, který pracuje pro mužstvo, dává do hry sto procent a pomáhá týmu góly a asistencemi. To zatím celkem platí. Uznejte sami – po šesti zápasech se dostal na bilanci 2+1.

Navíc aktuálně devátý celek nejvyšší soutěže zaznamenal po Sejkově příchodu tři vítězství, dvě remízy a jednu porážku. „Famalicao momentálně prožívá nejlepší období této sezony a je potřeba říct, že Sejk v posledních týdnech přispěl k evidentnímu zlepšení mužstva,“ napsal portugalský novinář Eduardo Pedrosa Marques v tamějším deníku A Bola.

Na českého hráče jdou zkrátka po necelých dvou měsících v novém klubu pozitivní ohlasy. „Je mu pouhých 22 let, má obrovský prostor ke zlepšení,“ vzkázal do Portugalska Luís Mata, Sejkův bývalý spoluhráč z Polska. „Je velmi silný, inteligentní a má dobrou střelu. Samozřejmě není nejrychlejší na světě, ale ani nejpomalejší,“ pokračoval v rozhovoru pro deník A Bola.

Změna mu prospěla

Stejně tak Sejk si aktuální angažmá pochvaluje. A je vidět, jako by na hřišti po minulém nevydařeném podzimu ožil. Naposledy hrál za Zaglebii Lubin, kde původně dohodnuté roční hostování ukončil předčasně. „Přišel jsem za vedením, že se po životní stránce necítím dobře,“ vysvětlil v podcastu V repre. Bylo to znát i na výkonech, v devatenácti zápasech vstřelil jediný gól.

Změna mu prospěla, což je před blížícím se EURO hráčů do 21 let skvělá zpráva. Navíc je možné, že Sejk zůstane ve Famalicau i po konci tohoto soutěžního ročníku. I když se to může zdát jako předčasné. Součástí jarního hostování je opce na trvalý přestup ve výši kolem dvou milionů eur (asi 50 milionů korun) a k tomu ještě dohodnutých pravděpodobně deset procent z dalšího prodeje.

Pokud by Portugalci stáli o Sejkův přestup, lze předpokládat, že by se Spartou ještě vyjednávali a pokusili se o snížení aktuální cenovky. Třeba jako v případě Kryštofa Daňka, jenž aktuálně hostuje v LASKu Linec. Ofenzivní záložník by mohl případně odejít do Rakouska natrvalo za zhruba 1,6 milionu eur (40 milionů korun), ale s mnohem vyšší procentuální odměnou z dalšího přestupu.

Sejk momentálně absolvuje už třetí zahraniční hostování za poslední rok. Loni na jaře se nastartoval v dresu Rody ve druhé nizozemské lize. Po konci sezony se vrátil do Sparty, protože opce nebyla dopředu dohodnuta. V Polsku pak činila až tři miliony eur (75 milionů korun) a od začátku se předpokládalo, že k jejímu uplatnění v žádném případě nedojde.

Teď je situace jiná. Sejkovi se daří a Portugalci o jeho přestupu po dosavadních výkonech zřejmě budou přemýšlet.

Václav Sejk v této sezoně

Zaglebie Lubin (Polsko)

Zápasy: 19

Odehrané minuty: 1146

Góly: 1

Asistence: 1

Famalicao (Portugalsko)

Zápasy: 6

Odehrané minuty: 434

Góly: 2

Asistence: 1