Šílená scéna z Peru: rozhodčí kung-fu kopem inzultoval člena trenérského štábu

Peruánský fotbal obvykle nebývá v centru pozornosti, ale tento skandál vzbudil celosvětový ohlas. Výtržník se sice po kopanci od sudího po chvíli postavil na nohy, do odvety se však nepustil. Pravděpodobně i zásluhou toho, že ho jeden z hráčů odvedl o kousek dál. Rozhodčí „bitkař,“ jenž by se očividně neztratil ani ve světě bojových sportů, ale pochopitelně rozvášnil ostatní fotbalisty, kteří se s ním hodlali zapojit do potyčky. Chaos na hřišti nakonec museli zkrotit přivolaní policisté.

Průběh incidentu ukazuje, že asistent rozhodčího se nejprve pokusil situaci zmírnit, když zaznamenal přibližujícího se útočníka. Když však první střetu nezabránil, soustředil se na zklidnění dalších výbuchů emocí mezi hráči. Kvůli nepokojům byl zápas nakonec přerušen. Videozáznam ze zápasu se rychle rozšířil po sociálních sítích a stal se virálním. O události informovala jak bulvární média, například britský The Sun, tak i seriózní deníky jako Daily Mail. Zajímavé je, že veřejné mínění se spíše přiklonilo na stranu rozhodčího, jehož reakce byla mnohými vnímána jako oprávněná vzhledem k nedostatečnému zabezpečení zápasu.

„Není pochyb o tom, že tento rozhodčí má za sebou karate nebo sebeobranný boj,“ komentoval tento úlet jeden z uživatelů na síti X. Od peruánské disciplinární komise se ale chvalozpěvů na adresu rozhodčího asi nedočkáme…

Kuriózní momenty nejsou v peruánském fotbale žádnou raritou. V létě se například v regionu San Martín odehrál další bizarní incident – jeden z hráčů využil krátké přerušení hry k tomu, aby se vymočil u rohového praporku. Jeho pokus o nenápadnost ale nevyšel, protože soupeř si toho všiml a upozornil rozhodčího, jenž nekompromisně sáhl po červené kartě a hráče vyloučil.

To bylo spíš úsměvné, ale obecně násilí ve fotbale není pouze záležitostí divoké Jižní Ameriky. Před dvěma lety došlo na bezprecedentní násilí ve fotbalově vyspělém Turecku. Po napadení rozhodčího nesmí tehdejší předseda Ankaragücü Faruk Koca doživotně působit ve fotbale a navrch dostal rovněž šestiměsíční trest vězení za vyhrožování a další podmíněný pětiměsíční trest za porušení zákona o násilí ve sportu.

Devítiměsíční distanc pak letos v březnu obdržel trenér Lyonu Paulo Fonseca. Přestože sedminásobného francouzského mistra převzal teprve v lednu, nedlouho poté při utkání s Brestem neudržel nervy na uzdě a byl vyloučen. Rozčílilo ho, že videorozhodčí posuzoval možný pokutový kop pro soupeře, i když nakonec k jeho nařízení nedošlo. Ve chvíli hněvu křičel rozhodčímu přímo do obličeje, a nakonec museli zasáhnout hráči, aby zabránili dalšímu konfliktu. Sudí Benoit Millot po utkání uvedl, že se ho trenér snažil fyzicky zastrašit a dokonce naznačil úder hlavou. Kouč se sice za své chování omluvil, ale trestu se nevyhnul a byl suspendován.

Násilnosti vůči rozhodčím, především v nižších soutěží, ovšem nejsou výjimkou ani v Česku... Kromě řady jiných případů zaujal třeba ten z října v 1.B třídě, který dopadl opravdu neslavně: sedm červených karet pro hostující tým, inzultace, ukončení utkání, příjezd policie a rozhodčí v nemocniční péči.