Slovan opouští azyl, stýskat se nikomu nebude. Co bude s Pasienkami dál?

Slovan na podzim válel, v osmnácti ligových utkáních ani jednou neprohrál. Ztratil jen kvůli čtyřem remízám, jinak sbíral samá vítězství. V čele ligy si před zimní přestávkou vypracoval slibný osmibodový náskok na druhou Dunajskou Stredu.

Řekli byste, že fotbalem bude žít půlka města a výborné výsledky se pozitivně projeví na návštěvnosti? Ani náhodou. 1 370 diváků proti Žilině, 1 091 na souboj s Ružomberokem, 1 099 proti Michalovcím.

To jsou tristní čísla z posledních tří domácích zápasů bratislavského celku. Nutno podotknout, že nezájem fanoušků slovenskou ligu provází obecně, na šest utkání uplynulého ligového kola přišlo dohromady jen 5 240 (!) lidí.

Ve Slovanu věří, že alespoň jejich návštěvnost na jaře vzroste. „Jdeme tam, kam patříme a všichni se na to těšíme,“ tvrdil po vítězném duelu s Žilinou (5:2) gólman Greif. Na Pasienkách prý se spoluhráči zažili i hezké chvíle, přesto kvůli odchodu ze stadionu nijak nesmutní. „Jsme rádi, že toto období konečně končí, stýskat se nám nebude. Cizinci v kádru možná ani přesně nevědí, co to pro fanoušky i nás odchovance znamená,“ doplnil Greif.

Žádná velkolepá rozlučka se proto v sobotu nekonala. Majitel Ivan Kmotrík s klubovým viceprezidentem Ivanem Kmotríkem mladším krátce oslavili úspěšný podzim, pak na stadionu symbolicky zhasli všechny světla. A už vyhlíží jarní část sezony.

Věří totiž, že návratem na Tehelné pole by část fanoušků mohli dostat zpět do hlediště. „Doufám, že na první zápas jich přijde hodně. A když budeme hrát dobře, tak budou chodit i potom. To je však důležitá podmínka,“ upozornil majitel Kmotrík pro sport24.sk.

Rekonstrukce stadionu na Tehelném poli, který nově ponese název Slovenský národní stadion, je už téměř u konce. „Z fotbalového hlediska je v podstatě připravený, potřebujeme však čas na zázemí pro hráče i fanoušky. Nebylo by správné něco uspěchat,“ odmítl Kmotrík mladší na začátku prosince spekulace, že by se tam Slovan mohl představit už ve zmíněném zápase s Žilinou.

Nová aréna pojme 22 500 diváků a velikostí i komfortem by se měla vymykat stánkům ve zbytku země. „Je to moderní a unikátní stadion, který bude sloužit celému Slovensku. Pokaždé když sem přijdu, zažívám nepopsatelné pocity,“ uvedl viceprezident Slovanu pro deník SME.

A jaký bude další osud nepopulárních Pasienek? Dost možná nijak přívětivý. Slovenské weby píší o možném zbourání stadionu s tím, že by na hřišti mohlo vyrůst obchodní centrum či bytové domy. Ve hře je také varianta, že k zemi půjde jen hlavní hrací plocha s tribunami a vedlejší hřiště budou zachována pro mládež.