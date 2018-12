Trnavu po Látalovi povede Ščasný mladší: Pojedeme v úsporném režimu | iSport.cz

"Velmi si toho vážím. Je to pro mě čest. Sice odešli někteří funkcionáři a budeme pracovat v úsporném režimu, ale Trnava je stále velká Trnava," řekl Ščasný, který dokončuje studium profi licence.

Pro čtyřicetiletého Ščasného jde o první šanci v roli hlavního trenéra. Dosud dělal pouze asistenta v Senici a Trnavě. V české lize v minulosti hrával za Spartu a Žižkov.

Ke změnám dojde i v kádru. Marek Bakoš se vrátil z hostování do Plzně, stejně tak Jiří Kulhánek do Sparty, ale oba kluby jednají o prodloužení hostování. "Kulhánek projevil zájem u nás na jaře pokračovat. Po zranění se na hřiště vrací Jakub Rada, který je na hostovaní do konce sezony. O některé hráče je zájem, a když dostanou zajímavou nabídku, zřejmě odejdou," řekl Ščasný pro slovenská média.