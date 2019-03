Holoubek kleknul na talent Sparty a ten střílí góly. Bylo na čase, říká | iSport.cz

Dá se říct, že jsou nerozlučná dvojka. Šlapalo jim to ve sparťanském dorostu, následně si jej vytáhl do letenského A-týmu a nyní Zinedin Mustedanagič hraje pod Davidem Holoubkem ve slovenském Ružomberoku.

Ačkoliv je 38letý trenér považován za zastánce mladých hráčů, který se jim nebojí dát prostor, s bosenským střelcem na to musel jít tvrdší cestou. Zatímco v dorosteneckých výběrech „Zizou“ řádil a střílel jednu branku za druhou, v dospělém fotbale zatím neprorazil.

Během podzimu si připsal pouze jeden gól a Holoubek s kolegou Jarošíkem na Mustedanagiče „klekli“. „Trochu jsme na něj s Jirkou přitlačili. Oba máme rádi, když se tvrdě pracuje a myslím si, že kombinace tlaku a nějaké motivace na něj zapůsobila,“ tvrdí bývalý trenér Sparty a Liberce.

A zadařilo se. Bosenský mladík přes zimní přípravu shodil pár kil a začal na sobě pracovat. Výsledek? Dva góly v prvních dvou jarních kolech (Zlaté Moravce 4:0, Podbrezová 1:0)

„On v podstatě musel, není na co čekat. Zas tak mladý hráč už není a momentálně se jeho kariéra láme. Musí ji vzít za pačesy a něco ukázat. A kde jinde, než tady pode mnou v Ružomberoku?“ říká Holoubek přísným tónem. „Kdyby se Zizou neprosadil ani tady, tak bude mít velké problémy. Kam jinam by šel? Zkrátka si musel určit svoje priority.“

Ani zlepšená produktivita ale Holoubka neobalamutí. „Když jsme si dělali rozbor utkání s Podbrezovou, které Zinedin rozhodl, tak já ani on jsme nebyli s tím zápasem vůbec spokojeni. Je na něm ještě hodně práce,“ dodává na adresu fotbalisty ze strahovské akademie Sparty.

Jinak však řeší Holoubek na poli našich východních sousedů jen příjemné starosti. Díky dvěma jarním výhrám se Ružomberok ukotvil ve skupině, která bude hrát o titul. Český kouč tak musí spřádat plány na Slovan, Žilinu či Dunajskou Stredu.

„Máme proti sobě velmi silné protivníky. S týmy z první trojky jsme měli ohromně těžké zápasy. Hlavně Slovan Bratislava je hodně odskočený. Kvalita jeho kádru je obrovská. My jsme rádi, že jsme vstup do jara zvládli. Sice jsme hráli s tabulkově slabšími soupeři, ale bylo to těžké, protože už se blíží konec základní části a je znát, že o něco jde,“ popisuje Holoubek.

Ten musí na Slovensku neustále přesvědčovat o svých kvalitách. „S Jirkou Jarošíkem jsme dva mladí trenéři, kteří sem přišli brát místním práci, takže se musíme hodně snažit, abychom byli úspěšní. Snažíme se hrát náročný fotbal s mladými hráči a má to tu celkem pozitivní ohlas.“

A cíl pro play off?

„Vedení by nejradši skončilo co nejvýš, tak uvidíme. My jsme se na jaře dostali do nejlepší šestky a nyní se ukáže naše reálná síla. Čekají nás zápasy na krásných stadionech s kvalitními soupeři,“ těší se.