V Trnavě dokázal trenérsky víc než táta ve Spartě. Moc nechválí, říká Ščasný ml. | iSport.cz

Video k článku DEBATA SPORTU: Zvládl by Jílek Spartu? Optimismus musí být umírněný VŠECHNA VIDEA ZDE

S Trnavou jste získal Slovenský pohár, David Holoubek zase skončil s Ružomberkem na třetím místě, takže oba týmy čeká Evropská liga. Českým trenérům jste na Slovensku ostudu neudělali, že?

„Je to super, jsem rád i za Ružomberok, který měl výborné jaro, ještě předběhli Žilinu. Určitě je to dobrá reklama pro českou trenérskou školu, ale za pár týdnů může být všechno opačně. I když tohle už nám nikdo nevezme.“

Zatímco on se z rodinných důvodů vrací domů, vám se naopak na Slovensku zalíbilo, že?

„Je to tak. V Prešově jsem si našel manželku, máme dvě děti… V hráčské kariéře jsem byl pod tátou ve Spartě i na Žižkově, ale nechtěl jsem to tak dál natahovat, trenérskou kariéru jsem si chtěl budovat sám. Takže si jdu svou cestou a nemám za sebou někoho, kdy by mi pomáhal. Na Slovensku jsem i vystudoval trenérskou profilicenci a jsem tu spokojený.“

Navíc mluvíte velmi dobře slovensky. To jste cítil jako nutnost?

„Bylo to spíš tím, že jsem v Prešově začínal trénovat přípravky, žáky a dorostence a přišlo mi to přirozené. Ne že by se na mě děti divně koukaly, ale přece jen jde o generaci, která už Československo nezažila a možná by některým věcem nerozuměla. Přišlo to tak nějak samo, navíc manželka je Slovenka.“

Co vám místní na vaši slovenštinu říkají?

„Chválí mě, nezažili, že by přišel Čech a mluvil slovensky. Jen se ptají, jaký to mám přízvuk, nechápou, jestli jsem z východu, záhorák či kdoví odkud…“ (směje se)

Zvažoval jste v zimě hodně, zda převzít tým Trnavy po Radoslavu Látalovi jako hlavní trenér?

„Vůbec ne. Měl jsem sice ještě další ligovou nabídku ze Senice, kde jsem působil tři a půl roku, ale tím, že šlo o Spartak Trnava, jsem o tom vůbec neuvažoval.“

Neodradil vás ani incident s fanoušky, který měl váš předchůdce po posledním domácím zápase?

„Určitě ne. S Latošem vycházíme úplně suprově, naše spolupráce byla fantastická, a když mi řekl, že skončit po tom, co se stalo, je jeho osobní rozhodnutí, spíš mi to pomohlo. Takoví fanoušci se najdou v Trnavě, Ostravě, Praze, všude se může stát, že nějakému připitému individuu přeskočí a stane se, co se stalo.“

A co výprodej, který Spartak v zimě uspořádal? Ani ten vás nezviklal?

„Tak výprodej nastal až v průběhu ledna a února, takže to na mé rozhodnutí nemělo vliv. Už předem bylo jasné, že nějaké odchody musejí přijít, protože kádr byl nastavený na tři soutěže. Že to bude až tak extrémní, jsem netušil, ale Spartak Trnava pro mě i tak stále představoval výzvu. Věděl jsem, že nějaké hráče seženeme.“