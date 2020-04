Žilina může hrát dál, říká šéf svazu. Připravený krok, šlo o platy a Unii | iSport.cz

Za zhruba deset let, co šéfuje slovenskému fotbalu, tak zásadní zprávu nepřijal. Jasně, hráči národního týmu si třeba vyhodili z kopýtka, měli spory s bývalým trenérem Jánek Kozákem, ale že by se takhle prudce zatřásl jeden z nejvýznamnějších klubů v zemi... Je to poznat i v opatrnosti, s jakou Ján Kováčik vystupuje.

Jak jste zprávu o likvidaci Žiliny na svazu vstřebali?

„Z mého pohledu to byl velmi dobře připravený krok od pana majitele Jozefa Antošíka. A přitom to vůbec nevylučuje možnost, aby Žilina mohla bez jakýchkoliv problémů dohrát ligu. Ano, bez velkého množství důležitých hráčů, kteří dostali výpověď, ale regulérnost ani integritu soutěže by to nemělo vůbec ohrozit.“

Takže se o Žilinu nebojíte?

„Ne, vůbec. Nemám strach, spíš jsem velmi zvědavý, jakým způsobem zvládne v této podobě licenční řízení na příští ročník. Budeme čekat na další kroky Žiliny, o nich ale zatím žádné konkrétní informace nemám. Pokud jde o tento ročník, pokud by se samozřejmě dohrával, jeho regulérnost není i na základě našich právních norem a analýz ohrožena.“

Z laického hlediska by si člověk řekl, že Žilina zaniká...

„Ne, tento klub vůbec nezaniká. Tento akt zkrátka nastal kvůli tomu, že se klub nedokázal dohodnout s hráči na snížení platů podle představ pana majitele Antošíka. A k tomu patří i to, že hráči požádali Unii profesionálních hráčů