Legenda Trnavy ostře: Poskok Hoftych neví nic o fotbale, majitel je číšník | iSport.cz

Bývalý reprezentační kapitán Karhan se po dvanácti letech v zahraničí vrátil do Trnavy v roce 2011. Spartak tehdy šlapal, dobrou stopu zanechal v předkole Evropské ligy a do poslední chvíle se rval o titul. Ten mu nakonec utekl jen o dva body, první místo slavila Žilina.

Trnavu tehdy vedl český trenér Pavel Hoftych, na kterého Karhan i přes relativně úspěšný ročník nevzpomíná zrovna s láskou. „Kdybychom v té sezoně měli normálního trenéra, mohli jsme být mistři. Tenhle poskok nevěděl o fotbale absolutně nic. To, jak jsme hráli, byla zásluha hráčů, ne jeho,“ pálil do českého kouče.

Dlužno dodat, že Hoftych nakonec s Trnavou jeden titul oslavil - v roce 2018 jako generální manažer klubu.

Další sezona už byla výrazně horší, Spartak se z tahanice o titul propadl až k záchranářským bojům. Prvoligovou příslušnost zachránil až v posledním kole v Prešově. „Největší úleva v kariéře, ale možná i největší chyba, že jsme se tehdy udrželi. Spartak se mohl vydat jiným směrem, mohl začít dělat fotbal tak, jak se dělat má,“ přiznal Karhan otevřeně.

Jeho konec v Trnavě byl bez fanfár, žádná klubem organizovaná rozlučka se nekonala. Jedna z největších osobností skončila potichu v září 2013. Karhan z toho viní tehdejšího majitele Vladimíra Poóra, kterého v celém rozhovoru nejmenuje, pouze tituluje přezdívkou „číšník“.

„Tak to vypadalo, když trenér dělal to, co řekl číšník. Juraj Jarábek (nynější trenér Karviné) mi zavolal den dopředu, že si číšník nepřeje, abych dál hrál, a čeká mě vymyšlená funkce, aby byli zadobře s fanoušky,“ sdělil Karhan pro Hlas Západnej tribúny. „V normálně fungujícím klubu by funkce sportovního ředitele znamenala možná něco víc, ale v Trnavě to tak nefungovalo. Byla to jen zástěrka pro fanoušky.“

Karhan se ještě do Trnavy přece jen vrátil, a to jako trenér. Nejprve přijal nabídku Ivana Hučka stát se jeho asistentem, po Hučkovu konci převzal mužstvo na krátkou dobu jako hlavní trenér. „To byl největší omyl mojí kariéry,“ přiznává o štaci, která skončila v roce 2017. „I přes nový stadion se tréninkové podmínky ještě zhoršily. Chyběla kvalitní umělá tráva, bylo tam o jedno tréninkové hřiště méně, v létě neustálé přesuny. Výhra na Austrii byla úžasná, ale pak to šlo z kopce. Manažer Hoftych během sezony ani nechodil do kabiny, protože jediná otázka, která by ho tam čekala, by se týkala chybějících výplat,“ zmínil.

„V té sezoně hráči mysleli na to, aby měli peníze na základní potřeby, spíš než na fotbal,“ vzpomínal Karhan, který na mzdy hráčům dokonce sám přispěl. „Číšník měl málo, tak jsem mu půjčil. Udělal jsem to jen kvůli klukům.“ Poór už majitelem Trnavy není, loni v červnu prodal sto procent akcií rodině Drobných.

Karhan momentálně působí v roli trenéra Komárna, kde ale vinou koronavirové pauzy zatím odkoučoval jediné utkání. Když přišla řeč na potenciální návrat do Spartaku, se kterým je slovenská legenda přes nepříjemná období navždy spojená, těžko hledal jasnou odpověď. „Lidé si musí uvědomit, že když se něco nevedlo dobře 25 let, tak se to nenapraví okamžitě. Umím si představit roli mládežnického trenéra, ale teď je zbytečné to řešit.“

