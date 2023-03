Český „brácha“ Straka v Trenčíně: kámoš Klopp, žinčica i tataráček

František Straka se rozpovídal na tiskové konferenci Trenčína • FOTO: Koláž isport.cz Tak dlouho se František Straka bránil nálepce záchranářského trenéra a krizového manažera, až ji přijal za svou a hrdě se k ní hlásí – to když ho přesně taková fuška čeká v novém angažmá. Jako teď v Trenčíně, u předposledního týmu slovenské ligy, s nímž podepsal smlouvu zatím do konce sezony. A hned na startu čtyřiašedesátiletý kouč, jenž vedl už Slovan Bratislava a MFK Ružomberok, jako obvykle zaujal svým energickým entrée. Na klubové tiskové konferenci hovořil nejen o nové výzvě, ale i vřelém vztahu ke Slovákům či svých motivačních metodách. „Když to ukočírujeme, může tady být, co se týče fotbalové stránky, docela dobrý divadlo!“ slíbil. Pro server sme.sk pak prozradil, proč mu prý volá samotný trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Na záchranářské misi O návratu na Slovensko „Vracím se rád. Mám dobré vzpomínky, když jsem byl v Ruži (Ružomberku), i ve Slovanu, kdy jsme hráli Evropskou ligu. Bylo to fajn. Všechno se seběhlo strašně rychle a jsem tady. Nepočítal jsem s tím, volal mi dlouholetý kamarád Láďa Valášek, se kterým jsem dělal v Plzni, známe se přes třicet let: Fando, co bys tomu říkal, mám tady pro tebe nějakou misi. Značka AS Trenčín pro mě vždycky byla a je zárukou dobrého fotbalu. Proto jsem si řekl: Pojď, jdeme do toho! Doufám, že mise bude úspěšná. Jde o to, abychom tady ligu hlavně uchovali, záchrana je úkol číslo 1. (…) Slovenský fotbal mám rád, myslím, že má velký progres, to jsme viděli proti… Bosně a Hercegovině.“ První trenérské angažmá Františka Straky v české lize, Teplice. Vedl v nich Pavla Horvátha, Petra Voříška či Luďka Zelenku • Foto archiv Sportu

Bráchové, jsem Čechoslovák O tom, jestli bude mluvit i slovensky „Jo, proč ne. (směje se) Člověk se do toho zase zpátky dostane. Nesmíte se na mě zlobit, já jsem Čechoslovák, takže jsem se sem najezdil neskutečným způsobem hodně, hodně moc a vzpomínám na zápasy, kdy jsme hráli proti belasým, v Trnavě, v Banské Bystrici, v Nitře, v Košicích. Pro mě vy jste bráchové. Nešel jsem do něčeho neznámého. Těší mě, že jsem dostal spoustu esemesek od kluků, se kterými jsem byl na vojně a kteří jsou odsud. Vždycky jsem k vám měl hodně blízko.“ Teplice pod Strakovým vedením dosáhly na triumf v poháru. • Foto archiv Sportu

Každý máme nějaké poslání O tom, jestli se vidí jakou bouřlivák, jenž tým vyburcuje „Nejdřív potřebuju mančaft poznat. To je všechno hezký, co mi povídáte, ale až pak vám řeknu. Ale myslím, že o tom to bude. Udělat z kabiny tým hráčů, který potáhne za jeden provaz. Slyšel jsem: Franzi, tady máš jenom jeden problém – dát dohromady kabinu. Budu se o to snažit, vždycky se mi to podařilo. Vím, že mě spojujete se záchranářskými misemi, já se za to nestydím, každý máme nějaké poslání. Udělám maximum pro to, abychom byli úspěšní. (…) Trenčín jsem sledoval, ale spíš povrchně, to znamená, že mě spíš zajímaly výsledky. Samotné hráče moc extra neznám. Ale vím, že je tady celkem potenciál dobrých hráčů. Takže asi tak.“ Překvapivá výhra nad Spartou znamenala pro Strakovu Plzeň záchranu v první lize • Foto archiv Sportu

Dám si žinčicu, a bude fajn O tom, jak se těší na Ružomberok ve skupině o udržení „Absolutně. Těším se na to. Poznal jsem tam spoustu kamarádů a prima lidi. Ze začátku to bylo skeptický, ale pak jsme to dali neskutečným způsobem do pohybu, protože se taky hrálo o sestup. A nakonec jsme byli kousek od pohárových příček. Hlavně na kluky člověk nemůže zapomenout, to byla opravdu banda, kde Franz udělal tataráček, a kluci pochopili, že když všechny tyhlety partaje táhnou za jeden provaz, začne je fotbal bavit. Proto se na Ružu strašně těším, dám si žinčicu, a bude fajn.“ (směje se) Jedním ze zahraničních angažmá pro Straku byl Innsbruck. V Rakousku vedl i českého hráče Václava Kolouška • Foto archiv Sportu

Tataráček bude, ale za odměnu O tom, jestli svou specialitu připraví i v Trenčíně „Rád bych ho vyzkoušel, doufám, že ho vyzkouším. Ale ten tataráček musí být za něco, nejdřív se musíme postarat o to, aby bylo za co. Rád ho udělám.“ Jediné utkání na lavičce reprezentace Straka zvládl, český tým porazil Maltu 1:0 • Foto archiv Sportu

Absolutní fotbalová bašta O novém trenčínském stadionu „Tak to je špička. Když jsem viděl ten stadion a viděl Matúše Čáka tady (uherský šlechtic a vládce západního a středního Slovenska, dominantou Trenčínského hradu je Matúšova věž), to je něco neskutečnýho, krásnej pohled. Až se stadion dodělá, bude to absolutní bašta pro fotbal, zase vznikne stánek, který si může dovolit daleko větší akce. Pamatuju si, jak jsem tady hrál ještě za totáče.“ Štadión na Sihoti - domov fotbalového Trenčína • Foto Twitter.com

Může to být dobrý divadlo! O tom, zda stihne realizovat své představy za dva měsíce „To je dobrá otázka. Tady se vždycky hrál dobrý, technický fotbal, na vysoké úrovni, po taktické stránce. Určitě mám svoje prvky, které budu chtít klukům vštípit do hlavy. To nejdůležitější asi je, jak mě všichni dobře znáte, otázka disciplíny. Je to sice hezký, že hrajete dobrý fotbal, ale bez disciplíny se fotbal hrát nedá. Bez komunikace, bez lídrů. Mančaft je, jaký je, možná chybí víc zkušenost, na druhé straně jsou tady dravci, kteří mají něco před sebou. Když to ukočírujeme, může tady být, co se týče fotbalové stránky, docela dobrý divadlo!“ František Straka sleduje své svěřence na zimní přípravě Slavie. Na fotografii běží Ondřej Petrák • Foto archiv Sportu

S Kloppem jsme kamarádi O záložníkovi Neapole Stanislavu Lobotkovi „V Německu ho milují a na jeho adresu jsem slyšel několik názorů. Třeba mu říkají ´malý N´Golo Kanté´. Já s tím absolutně souhlasím, protože mají dost věcí podobných. Kdyby se ozval například Real Madrid, to si umím představit. Anebo Liverpool. Jsem v kontaktu s trenérem Jürgenem Kloppem, jsme kamarádi. Zjišťoval si určité informace právě o Lobotkovi. Vyměňujeme si informace.“ S Jürgenem Kloppem je František Straka kamarád • Foto Reuters