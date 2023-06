Ex-plzeňští „Guľa boys“: do Dunajské Stredy jde i Čermák. Za slušný plat

Plzeňský hrdina Aleš Čermák po hattricku do sítě Brna • Jaroslav Legner / Sport

Premiérové zahraniční angažmá si dřív obrovský talent Aleš Čermák zřejmě představoval jinak než na Slovensku, ale nenechejte se zmást myšlenkou, že by o něj nebylo dobře postaráno.

Zaprvé si ho stejně jako stopera Filipa Kašu do Dunajské Stredy vybral trenér Adrian Guľa, jenž zná oba Čechy ze společného působení v Plzni. To je důležitý předpoklad toho, že by kooperace opět mohla fungovat. A že ambiciózní adresa chce konečně sesadit Slovan z mistrovského trůnu.

A za druhé? Takové ekonomické podmínky by Čermák v tuzemsku nedostal, což pochopil i při jednání s Bohemians, kde měli zájem o jeho setrvání. Podle informací iSport.cz mu v ambiciózním DAC nabídli základní měsíční odměnu kolem 14 tisíc eur, v přepočtu zhruba 336 tisíc korun. Je to sice o přibližně 100 tisíc korun méně, než bral ve Viktorii, ale pořád jde o lukrativní nadstandard.

Zvlášť když vezmeme v potaz, že Čermák v uplynulé sezoně odehrál jen 14 ligových utkání a v nich 684 minut s bilancí 2+0. A ani ročník 2021/22 nebyl z jeho strany kdovíjak povedený: 22 zápasů, 899 minut, 0+0.

Pod Guľou se nicméně Čermákovi na západě Čech herně i statisticky dařilo. V 28 letech by navíc měl být na výkonnostním vrcholu, takže vyhlídky jsou optimistické.

„Silná kostra je daná, na některé posty ale hledáme posily. Věřím tomu, že v krátkém čase oznámíme příchody a vydáme tím signál, že mužstvo bude ještě silnější,“ prohlásil kouč v sobotu, kdy jeho mančaft odstartoval letní přípravu.

„Pokud si klub udrží nejen úžasnou stabilitu, ale i fanouškovskou energii a pracovní nasazení, bude DAC ještě silnější. To je pro nás jasná zpráva. Klub dělá maximum pro to, abychom byli lepší,“ dodal odhodlaně Guľa a v úterý už novou akvizici představil.

V mužstvu má kromě Kaši a Čermáka ještě středopolaře Miroslava Káčera. Člen širšího kádru slovenské reprezentace v Dunajské Stredě v minulé sezoně hostoval, nedávno na něj celek s fantastickým zázemím uplatnil opci a přivedl ho na tvrdý přestup.

„Velmi nás těší, že můžeme ohlásit příchod Aleše Čermáka, který získal ve své vlasti čtyři velké trofeje. Přichází fotbalista s bohatými zkušenostmi z kvalitní české ligy i mezinárodních pohárů včetně základní skupiny Ligy mistrů. V minulosti působil s trenérem Adrianem Guľou, který o jeho schopnostech dobře ví. Jsem přesvědčený, že svou vítěznou mentalitou přispěje k dalšímu zkvalitnění naší ofenzivní fáze,“ přivítal ho sportovní ředitel Jan Van Daele.