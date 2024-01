Gašparík o Trnavě i Ščasném: Změnil mi myšlení. Váš fotbal je fantastický

Únor 2006, Most a moderní levý záložník Michal Gašparík. Vzpomínáte?

„Osmnáct roků to je? Ty kokos! Jasně že si vzpomínám, legendy jako Horst Siegl nebo Jiří Novotný vám zůstanou v paměti do konce života. Těch titulů, co získali, to se jen tak nevidí. Od takových hvězd jsem sbíral zkušenosti, stejně tak od trenéra Zdeňka Ščasného, který už měl za sebou parádní kariéru. Byl výborný, hodně věcí jsem od něj odpozoroval. V Mostě byly hezké časy.“

Kouč Ščasný byl pečlivý pedant na taktiku, že?

„No jednoznačně. Už tehdy měl 4–3–3 nebo 3–4–3, to bylo jeho. V tom byl vynikající. Pamatuju si, že se mi strašně líbilo, jak na tabuli posunoval magnetkami do posledního detailu. Všechno bylo velmi propracované, nejde zapomenout. Na pana Ščasného vzpomínám jako na trenéra, který mi trošku změnil fotbalové myšlení. Předtím na Slovensku mě vedli spíš starší trenéři, zatímco Zdeněk měl úplně jiný pohled na fotbal.“

To už jste tušil, že se v budoucnu vydáte na trenérskou dráhu?

„Tehdy ještě ne. Ale když jsem byl o pár let později v Teplicích, kde jsem měl trenéry Radu nebo Plíška, nějaké tréninkové jednotky jsem si odložil bokem. Dodnes mám pár cvičení, která se mi líbila.“

Čím vám to v Mostě sedlo natolik, že jste tam s bilancí 6+7 prožil nejproduktivnější sezonu kariéry?

„Vyhovoval mi systém, dostal jsem se do formy. Pak už to ve fotbale bývá tak, že když najedete na vítěznou vlnu, naberete sebevědomí a najednou se vám všechno daří. Trenér mě držel, bylo to pozitivní. A je pravda, že i čísla jsem měl na záložníka kvalitní.“

Petr Rada je oproti Zdeňku Ščasném jiným typem koučem, byť rovněž bouřlivák, viďte?

„Přesně tak, úplně jiní. Pan Rada byl takový generál. (úsměv) Často jsem měl tehdy jako hráč jiný