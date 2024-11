Holík: Moc rád vzpomínám na trenéry Radu a Bílka, Koubkovi jsem se nelíbil

Nasbíral 175 startů v Chance Lize, okusil sedm profesionálních angažmá, získal mistrovský titul s Plzní, představil se proti nejlepším týmům světa v Lize mistrů, zahrál si na mistrovstvích Evropy hráčů do 17, 19 i 21 let. Tohle všechno stihl Libor Holík do svých 26 roků. Teď se nakopává ve slovenské Trnavě, kam v létě v tichosti zamířil. „Chtěl jsem pryč z Česka,“ říká upřímně pravý bek, jemuž minulá sezona nevyšla. Vypadl ze sestavy Viktorie a na jaře byl u sestupu Zlína. „Upřímně jsem už od loňské letní přípravy tušil, že se panu Koubkovi příliš nelíbím, prý jsem spíš stoper...“ vzpomíná na složité časy na západě Čech. O tom všem vypráví v rozhovoru pro Ligu naruby.