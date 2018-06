Hledání trenéra v Realu. Odmítl Nagelsmann, vypadli i další adepti

Německý Bild v neděli večer přišel s informací, že Real oslovil Juliana Nagelsmanna. Teprve třicetiletého trenéra, který ale už s Hoffenheimem dokázal velké věci. Mužstvo, kde pravou stranu hřiště okupuje český obránce Pavel Kadeřábek, se dokonce poprvé v historii kvalifikovalo do Ligy mistrů! V bundeslize skončil Hoffenheim na skvělé třetí příčce a navázal na předchozí sezonu, kdy dosáhl na čtvrté místo.

Hlavní díl úspěchu patří právě progresivnímu trenérovi. Když Nagelsmann přebíral mužstvo před dvěma a půl lety, tým se trápil na sedmnáctém místě a ztrácel sedm bodů na záchranu v soutěži. Nagelsmann ale úplně otočil kormidlem. Nejprve hráče pomohl vytáhnout ze sestupových vod a následně s týmem předvedl dvě sezony, o kterých už byla řeč.

Výtečné výsledky logicky registrují silnější celky. Ve chvíli, kdy Realu nečekaně vypadl Zidane, na mladého kouče ukázali i představitelé španělského gigantu. Patřil mezi žhavé kandidáty, dostal se do nejužšího výběru koučů, kteří jsou uvažovanými nástupci francouzské legendy.

Nagelsmann ale tým kolem Cristiana Ronalda nepřevezme, lákavou nabídku podle zpráv z Německa odmítl. S Hoffenheimem si chce zahrát Ligu mistrů a hodlá dodržet dohodu, že v příští sezoně u týmu vydrží. Výstupní klauzule, při jejímž zaplacení bude volný pro jakýkoliv klub, začne platit až od sezony 2019/20. Nagelsmann má v klubu dlouholetý kontrakt do června roku 2022.

Real se musí dívat jiným směrem. "Conte to asi nebude. Spíš bych to viděl na Argentince Pochettina z Tottenhamu. Přál bych mu to, už se o něm dřív spekulovalo. Wenger si podle mě dá pauzičku, nejsem si jistý, jestli by teď chtěl do klubu jako je Real," řekl v rozhovoru pro iSport TV Tomáš Ujfaluši, někdejší obránce Atlétika Madrid.

Real podle anglických médií nechce jít do náročných dohadování s Tottenhamem, aby svého odborníka na lavičce pustil. Jednání prý už v týdnu krachla a klub se rozhlíží dál. V úvahu připadal i kouč německé reprezentace Joachim Löw, jenže ten převzít žezlo po Zidanovi s díky odmítl.

"Můžete mě zcela vyloučit. Pro mě to teď není téma, soustředím se pouze na mistrovství světa. Jsem si jistý, že Real Madrid najde dobrou náhradu," prohlásil Löw na tiskové konferenci.

Pochettino naopak tak rezolutní nebyl. "Když Real Madrid zavolá, musíte poslouchat. Ale v tomto případě to nezáleží na mně. Nedávno jsem podepsal dlouhodobý kontrakt s Tottenhamem a jsem tady velmi šťastný," reagoval argentinský kouč.

Kdo dál připadá v úvahu? Světlo míří na Arséna Wengera. Francouzský kouč skončil po 22 letech v Arsenalu, nicméně hned řekl, že nechce ještě odcházet do fotbalového důchodu. Nabídka z královského klubu by ho možná zaujala, otázkou je, zda po něm sáhne "bílý balet." Real každopádně musí jednat rychle, aby nového kouče přivedl včas a stihl vyladit tým před novou sezonou.