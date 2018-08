Barcelona měla nejdražší lavičku v historii. Proč mizí hráči z akademie?

Tak drahá lavička náhradníků se jen tak nevidí. Malcom (41 milionů), Lenglet (35), Arthur (31), Vidal (19) a mezi nimi i Coutinho (155) a Cillessen (13). Přesně s těmito náhradníky Barcelona v sobotu vyrukovala v prvním ligovém kole na Alaves.

Suma sumárum hráči za 294 milionů eur (7,5 miliardy korun), což dělalo nejdražší lavičku v dějinách katalánského velkoklubu. Nikdy v historii neseděli vedle trenéra hráči s větší přestupovou cenou. Přitom loni se hodnota lavičky pohybovala kolem 131 milionů.

Co se týká sobotního duelu, šest hráčů bylo do Barcelony nakoupeno. Pouze Rafinha se mohl pyšnit tím, že pochází z klubové akademie La Masia, což svědčí o jistém úpadku přílivu talentů do A-týmu.

Trenér Ernesto Valverde před sezonou raději přiváděl cizí hráče, než aby sázel na odchovance, jako tomu bylo v předchozích letech. Pravdou však je, že nyní má Valverde na lavičce k dispozici mnohem kvalitnější a variabilnější fotbalisty. Právě tento problém jej trápil v minulé sezoně.

I proto z Katalánska v létě zmizeli nepotřební Aleix Vidal, André Gomes, Lucas Digne či Yerry Mina.

Drahé nákupy však nejsou v Barceloně všemi přijímany jako pozitivní krok. Zatímco Valverde si mne ruce vyváženým kádrem, zastánci akademie La Masia si stěžují na to, že mladé naděje mají momentálně dveře do šatny s Messim a spol. zavřené.

Jak už bylo zmíněno, proti Alavesu byl z vlastních řad pouze Rafinha. Stejně tomu tak bylo i v loni v úvodním zahajovacím duelu. Kdežto před šesti lety byla celá lavička složená pouze z odchovanců. Tehdy na ní seděli Isaac Cuenca, Cesc Fábregas, Pedro, Pinto, Carles Puyol, Xavi a náhradní brankář Jonathan.

A to není vše. Absolventům slavné akademie ztěžuje situaci i Valverdeho změna herního systému. Zatímco dlouhá léta celý klub sázel na osvědčené rozestavení 4-3-3, kouč, který dovedl Barcu v minulé sezoně ke dvěma trofejím, rád hraje v systému 4-4-2. Z La Masie se tak postupně vytrácí její původní myšlenky a identita, kdy se nejlepší hráči velmi rychle posouvali do prvního týmu.