PSG chce vykrást Barcelonu? Šampion láká do Francie dva záložníky

Zástupci PSG v katalánském klubu "loupí" velmi rádi. Už před minulou sezonou vyplatili astronomických 222 milionů eur (5,8 miliardy korun), aby za hodnotu výstupní klauzule vysvlékli z dresu číslo 11 Neymara. Nejdražší transfer historie vyvolal mnoho povyku, mimo jiné v tom smyslu, že Barcelona ještě navýšila výstupní klauzule u většiny klíčových hráčů.

Francouzský mistr v současném transferovém okně hledá především kvalitního středního záložníka. Postupně ale nevyšly námluvy s Paulem Pogbou (Manchester United), Miralemem Pjaničem (Juventus) ani s Ngolo Kantem (Chelsea), což vedení klubu přidělává vrásky. Důrazný a běhavý "box to box" záložník, který umí s balonem a dokáže pomoct defenzivě, totiž v kádru citelně schází.

PSG podle španělského deníku Sport upřelo pozornost do Barcelony. Požadavky bohatého klubu z Paříže splňují Sergio Busquets (30 let) a Ivan Rakitič (30 let). Oba zkušení mazáci se spoustou úspěšných zářezů na pažbě, které by do týmu brala většina trenérů elitních mužstev.

Barcelona samozřejmě nechce o prodeji svých klíčových hráčů ani slyšet, moc dobře si uvědomuje, že z jejich pracovitosti uprostřed pole profitují ofenzivní borci Lionel Messi a Luis Suárez. PSG to na ně zkouší cestou výrazně zvýšených platů a možnosti nové výzvy, které by barcelonské opory přesunem do Francie dostaly.

Případný transfer by ale byl nesmírně náročný. Oba mají platné smlouvy až do roku 2021, kde nechybějí výstupní klauzule. U Busquetse dělá 179 milionů liber (5,2 miliardy korun), u Rakitiče je o něco schůdnější, 112 milionů liber (3,2 miliardy). Barcelona svým členům základní sestavy v nových kontraktech také zvedla gáži.

Francouzský šampion ale umí tahat za nitky, především Rakitič je terčem jejich hlavního zájmu. Barcelona, když se dozvěděla o možném zájmu o chorvatského vicemistra světa, prý zareagovala ještě dalším zvýšením platu, které oficiálně oznámí v září.

Busquets působí v barcelonském áčku od roku 2008, za deset let odehrál v katalánském týmu 310 zápasů, s klubem vyhrál třikrát Ligu mistrů a sedmkrát španělskou ligu. Rakitič působí v Barceloně od roku 2014, kdy přestoupil ze Sevilly. Odehrál 135 zápasů a nastřílel 21 gólů.