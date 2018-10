Odvolá Real trenéra? Pérez už začal situaci řešit, přijít by mohl Conte

Na začátku bylo plno očekávání, fanoušci se těšili na to, jak bývalý reprezentační kouč Julen Lopetegui madridský kolos po Zidanově odchodu upgraduje a bude s ním dál úspěšný. A neuvedl se špatně. První zápasy vítězil, v Lize mistrů doma porazil AS Řím 3:0 a zdálo se, že je na dobré cestě.

Vše se však zlomilo výpraskem v Seville, kde Real inkasoval v prvním poločase tři branky a vylámal si zuby na skvěle chytajícím Tomáši Vaclíkovi. Následovala remíza v derby s Atlétikem, šokující prohra v Moskvě s CSKA a v sobotu večer i v Baskicku proti Alavésu.

Co se s Realem stalo?

Jednoduchá otázka, na kterou není jedna snadná odpověď. Gareth Bale a Karim Benzema, kteří na začátku sezony vypadali svěže a plní odhodlání ukázat světu, že dokážou zacelit díru po Cristianu Ronaldovi, se začali střelecky trápit. Francouzský útočník v posledních sedmi zápasech ani jednou nevystřelil mezi tři tyče. Jeho konkurent Mariano Díaz, který přišel na poslední chvíli z Lyonu, se však do sestavy dostane jen sporadicky.

Když pak Lopetegui zkouší rozhodnout madridské derby tím, že pošle na poslední minuty do hry raději osmnáctiletého Brazilce Viniciuse Juniora, který se v Evropě teprve rozkoukává a hraje spíš za třetiligovou rezervu, jedná se o jasný signál, že je něco špatně. Adekvátní náhradu za Ronalda „bílý balet“ v současné chvíli skutečně nemá.

„Lidé by však neměli zapomínat na to, že podobnou krizi jsme měli i s Cristianem. Není to o jednom hráči, věřím, že góly opět začneme střílet,“ odmítl kapitán Sergio Ramos tvrzení, že hvězdný Portugalec Realu schází.

Balea, který měl v této sezoně ze stínu CR7 vystoupit a stát se hlavní hvězdou, však straší jeho staří démoni – častá zranění. A není v tom sám. Mimo jsou Marcelo, Carvajal, Isco a po Alavésu i Benzema.

Když se k tomu připočte, že hráči, kteří zářili v létě na MS v Rusku (Luka Modrič, Raphael Varane ale i Toni Kross), se na hřišti perou spíš sami se sebou, než s hladovými soupeři, vychází z toho pro Madrid velký problém.

Někteří uznávání redaktoři deníku MARCA se dokonce shodli, že současná hra Realu je totožná s tou, se kterou se prezentovali Španělé v létě v Rusku – plná přihrávek, držení míče avšak bez nápadu.

Co na to odpovědná osoba, v tomto případě, Julen Lopetegui? „Jsme zklamaní, protože nikdy nebereme nic jiného než tři body,“ opakuje se po posledních zápasech, které Real nevyhrál. Jenže řešení krize z jeho strany stále nepřichází.

Španělská média logicky začala spekulovat nad tím, jak moc je silná důvěra prezidenta Florentina Péreze v Lopeteguiho schopnosti. „Nad tím vůbec nepřemýšlím,“ odbyl novináře kouč, se kterým se Real domluvil jen těsně před vypuknutím mistrovství světa.

„Bylo by to šílené, kdyby Lopetegui skončil,“ vzkázal Ramos do vyšších pater.

Podle pondělních zpráv z Madridu je situace taková, že k odvolání trenéra z Baskicka se (zatím) neschyluje. Pérez měl celou situaci probrat s nejužším vedením a rozhodnutí bylo ponechat Lopeteguiho ve funkci. Alespoň do říjnového El Clásika, které o budoucnosti 52letého kouče rozhodne.

Nicméně v madridském táboře už nyní panují názory, že vedení musí být připraveno i na nejhorší – a tak se už se hledají i možní nástupci. Hlavním favoritem je údajně Antonio Conte, který naposledy působil v londýnské Chelsea a patřil mezi kandidáty už při hledání náhrady za Zinedina Zidana.