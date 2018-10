Lék na krizi: Real spustil operaci Hazard. Za kolik a kdy má přijít?

Real Madrid se trápí a tak není divu, že se jeho vedení začalo zaobírat otázkou, jak posílit. Už během léta se šířily spekulace o tom, že by na Santiago Bernabéu mohl přijít Eden Hazard. A tento kolotoč se nyní rozbíhá znovu.

Po skvělých výkonech, kterými udivoval na mistrovství světa v Rusku, vlétl Hazard naplno i do nové sezony. V osmi zápasech Premier League nasbíral 27letý záložník už sedm gólů a na další tři přihrál. Navíc se střelecky dokázal prosadit i v obou zápasech belgické reprezentace, jak v přátelském zápase se Skotskem, tak v duelu Ligy národů s Islandem.

Hazard je tak právoplatně považován za hráče, který by mohl být řešením mizérie Realu Madrid, která je „podpořena“ zejména špatnou střeleckou produktivitou. Vždyť v posledních čtyřech zápasech se španělskému gigantovi nepodařilo vstřelit ani jeden gól. Věc, kterou zažil naposledy na přelomu let 2006 a 2007.

Sám Hazard již učinil první krok k přiblížení se přestupu do „bílého baletu“, když veřejně prohlásil, že touží hrát za tento klub. „Nechci lhát. Od dětství je mým snem zahrát si za Real Madrid,“ uvedl poté, co jeho Chelsea o víkendu zvítězila v Southamptonu.

„Je to hráč, který může nastoupit na jakémkoliv postup. A pokud řekl, že je jeho snem Real Madrid, tak to tak je,“ uvedl na srazu španělské reprezentace před zápasem Ligy národů Hazardův spoluhráč z Chelsea Álvaro Morata.

„Není to ale tak, že by chtěl odejít z Chelsea. Pokud ale přijde nabídka z Realu, neodmítne. S Chelsea má Eden dobrý vztah a je v ní šťastný, takže jeho odchod by nebyl jako jiné případy, kdy hráč chtěl opustit klub za každou cenu. Myslím si ale, že pokud přijde pro Chelsea z Realu dobrá nabídka, určitě mu nebude stát v cestě,“ domnívá se Morata.

Hazardovi vyprší smlouva s londýnským klubem v červnu 2020 a Realu by mohl v této situaci nahrávat i fakt, že ji nebude chtít s Chelsea prodloužit. Oba kluby se tak dohodnou na rozumné přestupní částce. Očekává se, že se bude jednat o podobnou operaci, jaká proběhla letos v létě, kdy se stejným směrem stěhoval jiný belgický reprezentant, brankář Thibaut Courtois.

Podle informací deníku AS by se přestup Hazarda do Realu mohl uskutečnit již během následujícího zimního přestupového okna a to za částku, pohybující se v rozmezí mezi 100 až 120 miliony eur. Nicméně jen v případě, že se výkony týmu ze Santiago Bernabéu budou stále zhoršovat a nebudou dosahovat takové úrovně, jakou si vedení klubu přeje.

Když však Real své výkony stabilizuje a vrátí se zpět na vítěznou vlnu, počká klub s nabídkou na Hazarda až do léta, kdy by jeho cena, vzhledem k blížícímu se konci smlouvy, mohla klesnout až někam k 80 milionům eur. Pokud by v létě 2019 Chelsea nabídku nepřijala, hrozilo by jí, že Hazard podepíše s Realem smlouvu během následující zimy, a to takovou, že v létě 2020, po vypršení smlouvy, přijde do klubu zadarmo. A to by si majitelé „blues“ jistě nepřáli.