Piquého ocenili fanoušci Realu. Umlčel urážky směřující na rivala Ramose

Stoper Barcelony Gerard Piqué umravnil fanoušky, kteří začali vyzpěvovat urážlivý chorál namířený na kapitána Realu Sergia Ramose. V jakémkoliv jiném zápase by si v souboji se svým rivalem vjeli do vlasů. Tentokrát tomu tak ale nebylo. Stoper katalánského klubu dokonce umravnil fanoušky na Nou Campu.

„Sergio Ramos je zk**vysyn,“ začali v úvodu utkání vyzpěvovat příznivci Barcelony chorál namířený právě proti kapitánovi Realu. Piqué na to ale okamžitě zareagoval a začal kotel pomocí gest umravňovat. Nakonec se domácí fans umoudřili a stadionem se rozezněly slušnější chorály. Piquého počin po zápase ocenili oba fanouškovské tábory.

„Opravdu miluji Piquého. Naši fanoušci začali urážet Ramose, ale Piqué zdvihl ruku a řekl jim, ať přestanou, a to během největšího zápasu na světě mezi obrovskými rivaly. Opravdový lídr. Můj prezident Piqué,“ napsal fanoušek Barcelony Chief Omar na svůj twitterový účet. "Krásné gesto," napsal tamtéž francouzský fanclub Realu.

I fucking love Piqué, man. Our fans were calling Ramos a son of a bitch, and Piqué raised his arm and told them to stop, during the biggest game in the world between two big rivals. A true leader. Mi presidente, @3gerardpique ♥️ pic.twitter.com/yA8rbZvcP8