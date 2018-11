Courtoisova těžká sezona. V Realu to zatím není sen, přišly i pětky

Není to nejvydařenější start sezony. Gólman Thibaut Courtois obdžel v posledních třech týdnech dvakrát nepopulárního "bůra". V obou případech šlo o nečekanou záležitost.

Nejprve propálila pětkrát jedničku Realu v EL Clásiku Barcelona (1:5) a naposledy v neděli Švýcaři v Lize národů (2:5).

Šestadvacetiletý gólman přišel do španělského velkoklubu v sprnu z londýnské Chelsea. Klub na začátek představení nové tváře týmu pustil novinářům čtyřminutové video nejlepších zákroků Courtoise.

Video z jeho prvních měsíců v dresu Realu už by tak impozantní nebylo... Ba naopak. Jestli se mluvilo o poslední sezoně Courtoise v Premier League jako o jeho nejhorší od dob, co se zařadil mezi nejlepší brankáře, v Realu vykazuje pouze malé známky zlepšení. Ne-li žádné.

Na Courtoisovu obranu lze předložit snad jen zápas proti Atlétiku Madrid (0:0), ve kterém vynikal. A také poslední dvě výhry Realu nad Valladolidem (2:0) a Celtou Vigou (4:2). V součtu však rozhodně o úspěšný start v novém působišti nejde. Ve statistickém přehledu mu nepřidává totiž ani prohra 0:3 se Sevillou.

POSLEDNÍCH DESET ZÁPASŮ THIBAULTA COURTOISE 18. listopadu Švýcarsko - Belgie 5:2 15. listopadu Belgie - Island 2:0 11. listopadu Celta Vigo - Real Madrid 2:4 7. listopadu Plzeň - Real Madrid 0:5 3. listopadu Real Madrid - Valladolid 2:0 28. října Barcelona - Real Madrid 5:1 20. října Real Madrid - Levante 1:2 12. října Belgie - Švýcarsko 2:1 6. října Alaves - Real Madrid 1:0 29. září Real Madrid - Atlético Madrid 0:0

Někteří fanoušci naznačili, že jedinou chybou trenéra Zinédina Zidana během jeho působení u Bílého baletu, bylo blokování příchodu Kepy Arrizabaly. Real tenkrát mohl mít talent Bilbaa za 20 milionů eur (520 milionů korun), cena čtyřiadvacetiletého gólmana od té doby vyšplhala na 80 milionů (2,08 miliard korun). Teď ho místo španělského velkoklubu má Chelsea.

Zidaneho odmítnutí příchodu Arrizabaly ale mělo svůj důvod. Francouz se totiž zakládal na důvěře ke Keyloru Navasovi. Zkušený kostarický brankář je trojnásobným vítězem Ligy mistrů a španělským mistrům mistrem. Ke všem zmiňovaným úspěchům pomohl Realu v předchozích třech sezonách.

Někteří fanoušci tak zaslouženě během aktuálního ročníku začínají pochybovat, že by se s jejich hrdinou z předchozích sezon zacházalo dobře. Koneckonců o tom, že by byl v nějakém větším zápasovém tempu, se mluvit nedá.

„Keylor je gentleman. Uznávám ho jako hráče a respektuji jako člověka," prozradil nový trenér Realu Santiago Solari poté, co posadil Navase na lavičku v Lize mistrů. Argumenty pro Courtoisovo místo v základní sestavě byly následující: přinese týmu větší stabilitu a záruku (jistotu). Ani jedno zatím nepředvedl.

Inkasované branky od Barcelony nelze vnímat jako jeho chyby, ale zdá se, že belgickému gólmanovi poněkud vyprchala jeho aura. Solari přesto rozhodl, že bude i během jednoho z nejnevyvedenějších období kariéry jedničkou. Prostor přitom ve snaze zapadnutí a finálnímu aklimatizování Courtoisovi dává jak v Lize mistrů, tak La Lize.

V příštím týdnu se ukáže, jak na tom doopravdy šestadvacetiletý čahoun je. Real seskupiny G tamější AS.

Při svém příchodu do madridského celku mluvil Courtois v superlativech. „Snil jsem o angažmá v Realu už od dětství. Je to ten nejlepší klub na světě." Teď je na něm, aby ukázal, že na "nejlepší klub na světě" má. Vedení Realu musí potvrdit, že udělalo správnou volbu a souboj s AS Řím bude na dlouhou dobu tou nejlepší šancí.