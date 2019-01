Škrtela chtěla Barcelona. Bavili jsme se o reálných číslech, přiznal agent | iSport.cz

Škrtel, jenž do Fenerbahce Istanbul přišel před třemi lety z Liverpoolu, patří k pilířům obranné řady. Přestože v této sezoně s výjimkou dvou úvodních kol odehrál všechny ligové zápasy, zachtělo se mu opět změnit dres a vydat se vstříc další výzvě. Ta mohla být pořádně zajímavá, koncem loňského roku se totiž objevily informace, podle nichž se o slovenského stopera zajímala Barcelona.

Jak nyní prozradil Karol Csontó, nejednalo se pouze o přestupovou spekulaci. Katalánský celek skutečně o urostlého borce usiloval. „S Barcelonou jsme se bavili o reálných číslech. Martin byl jedním ze čtyř stoperů, které si španělský velkoklub vyhlídl,“ nechal se slyšet nejznámější slovenský fotbalový agent.

Současný lídr La Ligy chtěl Škrtela získat na půlroční hostování, aby zalepil díru po zraněných obráncích Thomasi Vermaelenovi a Samuelovi Umtitim. K překvapivému transferu nakonec nedošlo kvůli samotnému hráči, jemuž se působení v Barceloně příliš nezamlouvalo. „Měl jinou představu o dalším pokračování kariéry. Této možnosti nebyl příliš nakloněný“.

Kádr, v němž hrají takové hvězdy, jako jsou Lionel Messi či Ivan Rakitič, nakonec vyztužil 26letý Kolumbijec Jeison Murillo. To Škrtel by nakonec mohl zamířit do skotského Glasgow Rangers, na jehož lavičce sedí jeho bývalý spoluhráč z Liverpoolu Steven Gerrard.

„Pokud najdeme správný klub, půjde pryč. Vedení Fenerbahce mu sice nabídlo novou smlouvu, my jsme se ale zatím v této souvislosti nerozhodli,“ uzavřel Csontó, který zároveň vyloučil možný comeback svého klienta do Anglie.

Pokud Škrtel skutečně ze stávajícího klubu odejde, dočká se již čtvrtého zahraničního angažmá. Kromě italské a anglické ligy se v minulosti představil i v Rusku, kde odehrál dvě sezony za Zenit Petrohrad.