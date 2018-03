Tvrďák Škrtel! Kapitánovi Slováků zapadl jazyk, vrátil se a zvedl pohár

Nejen česká reprezentace vyrazila do exotické destinace. Zatímco svěřenci Karla Jarolíma zápolili v Číně, Slováci zamířili na Králův pohár do Thajska. Ten po výhře 3:2 nad domácím týmem ovládli, neobešlo se to ale bez komplikací. Tou největší bylo zranění kapitána Martina Škrtela, kterému zapadl jazyk, když jej protihráč trefil do hlavy míčem. Slovenský bojovník se ale oklepal, do zápasu se vrátil a po závěrečném hvizdu pozvedl i pohár pro vítěze.