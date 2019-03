Dusno v Realu. Solari ujel fanouškům, kouč dorostu dostal za kritiku padáka | iSport.cz

Do nového kalendářního roku vstoupili fotbalisté Realu dvěma porážkami, následujícími výkony ale dali fanouškům naději, že aktuální sezona, v níž se učí fungovat bez hvězdného dua Cristiano Ronaldo – Zinédine Zidane, ještě není úplně ztracená. Po posledních dvou týdnech je ale v Madridu opět atmosféra na bodu mrazu.

„Bílý balet“ nezvládl domácí ligový duel s Gironou a po utrápené výhře na půdě Levante, pod kterou se mimo jiné podepsal chybně nařízenou penaltou videorozhodčí, padl v El Clásicu. Nejslavnější španělský zápas, jenž se odehrál v rámci odvety semifinále Španělského poháru, vyzněl jednoznačně pro Barcelonu. Ta si ze Santiaga Bernébeu odvezla vítězství 3:0, které v součtu obou duelů (první skončil 1:1) znamenalo postup do finále.

Real tak přišel o jednu z posledních možností získat v tomto ročníku velkou trofej. Ještě má sice šanci v milionářské Lize mistrů, již ovládl třikrát v řadě, vzhledem k současné formě ale není favoritem na triumf. Pokud jej nezíská, dojde nejspíš k odvolání Santiaga Solariho. Tlak ze strany vedení sílí.

42letý kouč, který na lavičce nahradil neúspěšného Julena Lopeteguiho, už byl některými španělskými sportovními deníky dokonce odepsán. Není se moc co divit, výkony Realu mají k ideálu daleko. Argentinci navíc nepomohla ani situace, jež nastala po středečním selhání. Když následující ráno opouštěl ve svém „mini autě“ tréninkové centrum, čekala na něj skupinka příznivců. Solariho reakce? Jakmile je spatřil, otočil volant a vydal se směr zadní výjezd.

Ačkoliv tento moment působí poměrně úsměvně, přítomným stoupencům do smíchu určitě nebylo. Trenérovi to na oblíbenosti a důvěře rozhodně nepřidá.

A zatímco Solari přemýšlel, jak se vyhnout nespokojeným fanouškům, vedení v čele s Florentinem Pérezem zbavilo trenérské funkce jiného muže. Padáka dostal Álvaro Benito, kouč dorosteneckého „béčka“.

Madridský odchovanec, jehož dnes již bývalý mládežnický tým drží v tabulce své ligy druhé místo s jednobodovou ztrátou na městského rivala Atlétiko, totiž podle vedení strkal nos do věcí, do kterých mu nic není. Opřel se do hvězd hlavního mužstva.

Jeho kritiku schytala především dvojice klíčových záložníků. „Problém je, že jsou tam hráči jako Casemiro, kteří by neměli hrát ani minutu. Stejně tak Kroos. Když vítr fouká jeho směrem, hraje fantasticky, ale když jde vítr proti nám, nemůžeme plout,“ řekl ve studiu televize Movistar, kde spolukomentoval zmíněné El Clásico.

Benitovi se nelíbilo ani vystoupení stopera Sergia Ramose, jemuž přikládá vinu na první inkasované brance. Přestože kromě tvrdé kritiky také chválil, když ocenil kvality nadějného Brazilce Víniciuse, projevený názor jej stál fleka. Vedení klubu záhy jmenovalo na jeho pozici legendárního Raúla.

Atmosféra v „bílém baletu“ zkrátka není vůbec dobrá. Zlepšit ji můžou pouze sami hráči. A dosáhnout toho můžou už v sobotu, kdy se v rámci La Ligy opět střetnou s nenáviděnou Barcelonou. Ta však půjde na hřiště v mnohem lepším rozmaru.