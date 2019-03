Bale, frustrovaná oběť Realu. Fanoušci by se měli stydět, zuří agent | iSport.cz

Real neprožívá sezonu dle svých představ. Vypadl ze Španělského poháru a v lize ztrácí na vedoucí Barcelonu propastných 12 bodů. To se logicky nelíbí jeho příznivcům, kteří svou nespokojenost dávají najevo. Naposledy to pocítil hvězdný Gareth Bale, kterého fanoušci „bílého baletu“ ve chvíli, kdy byl během sobotního El Clásika střídán, vypískali.

„Tato generace fanoušků Realu Madrid bude v nadcházejících letech mluvit o Garethových gólech. Měli by se za své chování stydět. Gareth si zaslouží veškerou jejich úctu a respekt. To, jakým způsobem se k němu chovají, je něco hanebného. Během šesti let, co je ve Španělsku, vyhrál všechno, co se dá. Je jedním z nejlepších hráčů na světě a tito fanoušci by mu měli líbat nohy,“ zastal se svého svěřence v rozhovoru pro Sky Sports agent Jonathan Barnett.

Velšan ve službách „bílého baletu“ vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů. Přičemž právě poslední triumf získal klub zejména díky jeho dvěma parádním trefám do sítě Liverpoolu (3:1) v moskevském finále. Celkově si v 218 zápasech připsal na své konto 101 branek. Momentálně na něj ale padá černý háv zatím nezdařilé sezony, a to i přesto, že vstřelil ve 33 zápasech 13 gólů a je po Karimu Benzemovi druhým nejlepším střelcem týmu.

Kritiku schytává nejen od fanoušků, ale i od médií. „Nemůžeme zapomenout, co vše pro klub udělal. Zdá se ale, že někteří lidé zapomínají snadno a hodně rychle,“ řekl směrem k reakci fanoušků na Balea jeho spoluhráč a nejlepší fotbalista světa pro rok 2018 Luka Modrič.

Baleovi se ale nedaří, stejně jako celému Realu. I proto se čím dál více spekuluje o tom, že je nespokojený a chce odejít. Na povrch vytryskly také informace o tom, že se za šest let na Pyrenejském poloostrově nenaučil španělsky a proto nezapadl do kolektivu a jeho komunikace se spoluhráči je problematická.

„Přes to, co se píše ve španělských médiích, je Gareth v Realu šťastný. Lidé, kteří o něm tyto věci psali, o něm nic nevědí. Neproběhla jediná diskuze o tom, že by měl z Madridu letos odejít. Je tu spokojený a chce v týmu zůstat a také klub o něj stojí,“ zdůraznil hráčův agent.

Spekulacím o nespokojenosti nahrála ale i jeho reakce po gólu, který vstřelil ve 25. kole La Ligy proti Levante. Branku odmítl slavit, a to i ve chvíli, kdy k němu přiběhl radující se spoluhráč Lucas Vázquez, kterého „odstrčil“. Bale neprožívá šťastné období a v jednom z komentářů deníku Marca se ve spojení s ním hovoří o „profesní nedbalosti“. Podle jedné rozhlasové stanice měl totiž v sobotu Velšan opustit stadion Realu ještě dříve, než vůbec skončilo střetnutí s Barcelonou.

V úterý večer čeká „bílý balet“ odveta osmifinále Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam a podle předzápasových informací by měl Bale usednout jen mezi náhradníky. Mohl by se však stát tajným trumfem trenéra Santiaga Solariho a tak trochu se vykoupit a udobřit si jak fanoušky, tak média.

V případě, že by se dostal do hry, by svým výkonem mohl přispět k postupu do další fáze milionářské soutěže. Pokud by Real vypadl, skončila by mu sezona prakticky už o tři měsíce dříve, bez šance na zisk trofeje. A to by nejen Baleovi dost přitížilo.