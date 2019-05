Bale v Realu nehraje. Odchod? Radši chce hrát golf a brát půl miliardy | iSport.cz

Poslední utkání Realu v sezoně. Před vlastními fanoušky proti Betisu (2:0). Zinedine Zidane potřetí střídá. Na hřiště však nepřichází očekávaný Gareth Bale, aby se – možná symbolicky – rozloučil s fanoušky na Santiago Bernabeu. Muž s číslem jedenáct zůstává potřetí v řadě bez využití.

„I kdybych měl ještě čtvrté střídání, neposlal bych ho tam,“ vypálí sebejistě o pár minut později na tiskové konferenci francouzská legenda, která vede tým od poloviny března.

Překvapení? Ne tak docela. O tom, že se cesty královského klubu a velšského rychlíka mají po sezoně rozejít, kolují po světě takřka celé jaro. Návrat Zidana do funkce trenéra bylo jen přiložením polínka do ohně.

Z těchto dvou se během dřívějšího vzájemného působení v Madridu přátelé skutečně nestali. Nejdražší posila v dějinách klubu sice pomohla vystřílet tři triumfy v Champions League, ale do většiny zápasů naskakovala z lavičky. V posledních dvou finálových střetnutích ani jednou Bale nefiguroval v Zidanových plánech.

Za poslední dva a půl měsíce, co se Zidane ujal kabiny Realu podruhé, odehrál Bale z jedenácti zápasů pouze 473 minut. Dvakrát byl, i přestože byl zdravý, pouze na tribuně. I proto se čekalo, že k poslednímu utkání sezony doma proti Betisu byl nominován především proto, aby se rozloučil s fanoušky a v létě z Madridu odešel.

Nestalo se. Zidane raději do hry postupně poslal Marka Asensia, Iska a Lucase Vázqueze. Důvod? „Nekoukám se na minulost, ale řeším, co je teď. Nikdo mu nevezme zásluhy pro klub, ale když se mi něco nelíbí, tak to prostě neudělám,“ vysvětloval Baleovo opomenutí po porážce 0:2 Zidane na tiskové konferenci.

Španělská média píší o tom, že se chce Balea zbavit proto, aby získal finanční prostředky na přestupy a zároveň se vytvořilo místo pro Edena Hazarda z Chelsea. Zidane má navíc slabost pro Asensia s Vázquezem. Zapomínat se nesmí na brazilský supertalent Vinícia Júniora. V dobrém světle se v závěru sezony jevil i další mladík v kádru Brahim Díaz, který do klubu přišel v zimě z Manchesteru City.

Na rodáka z Cardiff u podle všeho vychází černý Petr. Tuto roli však Bale zásadně odmítá. Z klubu odcházet nechce. Radio Estádio po nedělním utkání přišlo s tvrzením, že krátce po zápase měl v kabině prohlásit: „Mám v klubu ještě tři roky smlouvu a nikam odcházet nechci. A jestli chce ze mě Real mít nehrajícího hráče, kterému každý rok vyplatí 17 milionů eur (cca 438 milionů korun), tak budiž. Budu tu hrát třeba golf.“

Vztahům mezi hráčem a klubem nepomohlo ani vyjádření Baleova agenta z kraje května, kdy se Jonathan Barnett ironicky navezl právě do klubové legendy. „V mých očích je Gareth stále jedním ze tří až čtyř nejlepších hráčů na světě. To je můj názor. Mr. Zidane má asi jiný.“

Když dostal francouzský trenér otázku, zda se Bale bude hlásit v červenci na startu přípravy před turné po Severní Americe či dostane definitivní vale, pouze suše odsekl. „Nevím, co bude. Poslední dobou vybírám jiné hráče. Stát se může cokoliv.“