TOP 5 hitů léta: Miliardy za odložené hvězdy Realu, koho chce Barcelona? | iSport.cz

Ligové soutěže po celé Evropě vrcholí, sezona 2018/19 se blíží ke svému konci. Nuda ovšem stejně nehrozí. Blíží se začátek letního přestupového období a dres by jako obvykle mohla změnit spousta špičkových hráčů. O kom se v téhle souvislosti mluví nejvíce? Projděte si výběr PĚTI fotbalistů, kteří by za pár měsíců mohli nastupovat v novém působišti.

Gareth Bale (Real Madrid)

možné nové kluby: PSG, Tottenham

Když Madrid loni opustil Cristiano Ronaldo, říkalo se, že právě Bale by se mohl stát hlavní ofenzivní hvězdou „bílého baletu“. Konečně vystoupí z Portugalcova stínu a ukáže, co v něm doopravdy je, těšili se fanoušci. Jenže…

Devětadvacetiletý Velšan zapadl do průměrné sezony královského klubu, v lednu ho znovu přibrzdilo i zranění a dal jen osm ligových gólů. Už kolo před koncem španělské soutěže je navíc jasné, že Real skončí až třetí s hrozivou ztrátou na mistry z Barcelony a sezonu zakončí bez trofeje (nepočítáme-li prosincové mistrovství světa klubů). Proto se očekává, že staronový kouč Zidane kádr v létě výrazně obmění.

Konkrétně Baleovi prý podle španělských médií řekl, že s ním pro příští sezonu nepočítá. Možná budoucnost? Britský deník The Sun píše o hostování v Tottenhamu, odkud Bale na Santiago Bernabeu před šesti lety přicházel. Neméně zajímavou variantou je přestup do Paris St. Germain, o kterém informuje francouzský deník Le Parisien. Podle něj si bohatý celek myslí i na Toniho Kroose a Isca, další dva hráče, jejichž pozice v Realu je nejistá. PSG by za tenhle balíček hvězd údajně bylo ochotné zaplatit až 180 milionů liber (více než 5,3 miliardy korun).