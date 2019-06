Eden Hazard do Realu! Smlouva na pět let, kolik dostane Chelsea? | iSport.cz

Hotovo! Přestupová sága Edena Hazarda je u konce, Real Madrid se domluvil s Chelsea na přestupu belgického záložníka, který v „bílém baletu“ podepíše pětiletou smlouvu do roku 2024. Anglický klub by měl vyinkasovat minimálně 100 milionů eur (asi 2,5 miliardy korun), další možná až desítky milionů eur by Blues mohli získat v podobě bonusů.