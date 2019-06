Neymarův comeback do Barcelony? Prý je hotovo, láká ho i Messi | iSport.cz

„Je zbytečno odcházet, chceme-li se vrátit,“ prohlásil kdysi český literát Viktor Dyk. Myšlenka, která v posledních týdnech, ne-li měsících, proudí Neymarovi hlavou. Mít stroj času, vrátí se o dva roky zpátky a vytrucovaný odchod do PSG si dvakrát rozmyslí…

Jinak by brazilská a španělská média denně neinformovala o tom, že 27letý kouzelník chce francouzskou metropoli opustit. Katalánský list Sport dokonce zveřejnil údajně exkluzivní informaci – sms zprávu, kterou měl Neymar poslat svým bývalým spoluhráčům Lionelu Messimu a Luisi Suárezovi. Co v ní stálo? „Buďte v klidu, přijdu zpátky“. Podle informací toho samého deníku už se Neymar s Barcelonou dohodl na pětileté smlouvě. Neymar je údajně ochotný vzdát se části svého platu, který podle Football Leaks dosahuje ročně 36,8 milionu eur (940 milionů korun). V Barceloně by si měl vydělat 24 milionů eur (613 milionů korun). Kontrakt s francouzským mistrem mu běží do roku 2022.

O jak moc relevantní info se jedná, napoví až následující týdny, nicméně mezi řádky jde v posledních měsících číst, že vztah na trase Neymar – PSG není zrovna růžový.

Pařížská anabáze se neubírá směrem, který si klub a brazilská superstar vysnily. Vystoupil Neymar z Messiho stínu a stal se nejlepším fotbalistou planety? Nestal. Alespoň dle vyhraných individuálních trofejí. Klubové úspěchy? Miliardové injekce od katarských majitelů si žádají víc než jen dva ligové tituly a osmifinále Champions League.

K tomu si připočtěte, že ani nadšení fanoušků z jeho přítomnosti už dávno není takové. Hvězdou číslo jedna je pro Pařížany momentálně domácí Kylian Mbappé. K čemuž výrazně napomohly i Neymarovy excesy, které se pravidelně objevují v médiích.

I proto majitel Nasser Al-Khelaifi zakročil. V červnovém rozhovoru pro France Football nejdražšího fotbalistu v historii vůbec nešetřil a vyslal do světa jasný vzkaz: Takhle dál ne!

„Chci tu hráče, kteří jsou připraveni udělat všechno proto, aby bránili čest svého dresu. S těmi, kteří by to nechtěli, nebo tomu nerozuměli, se sejdeme a vyříkáme si to. Samozřejmě musíme respektovat smlouvy, ale prioritou je totální oddanost našemu projektu. Nikdo Neymara nenutil, aby s námi podepsal smlouvu, nikdo na něj netlačil. On přišel a vědomě se zapojil.“

Jeho interview bylo poslední kapkou v Neymarově rozhodování. Chci zpátky do Barcelony. Měl se rozhodnout. Ostatně kam jinam? Real Madrid v létě spustil třetí projekt Galácticos, ale vsadil na Edena Hazarda. Navíc je v Madridu veřejným tajemstvím, že prezident Florentino Pérez v hlavě kuje pikle, jak do „bílého baletu“ dostat o šest let mladšího Mbappého.

Neymarův comeback do Katalánska by uvítali i jeho staří známí. O Messim a Suárezovi už byla řeč. Další Brazilci v kádru Coutinho a Arthur by krajánka do party brali hned. „Hrát s ním by bylo velké potěšení,“ uvedl první jmenovaný. „Samozřejmě by se mi to líbilo, kdyby se vrátil. A nebyl bych sám,“ dodal Arthur.

Vše nejspíš rozhodnou peníze. Právě ty jsou v tomto případě jedním z největších problémů. Do PSG odešel Neymar za astronomických 222 milionů eur (cca 5,7 miliardy) a klub si jej po čase olepil cenovkou 300 milionů eur. Je jasné, že i kvůli finančnímu fair play takovou sumu Barcelona za hráče nezaplatí.

Nicméně fakt, že se dosud nedohodla na příchodu Antoinea Griezmanna, který byl prý navíc proti srsti Messimu a spol., o něčem svědčí.