Asensio se zranil, šance pro gólového Balea? Nic se nemění, tvrdí Zidane | iSport.cz

Jde o pěkně dlouhou ságu. V prvním přípravném utkání proti Bayernu (1:3) Bale nenastoupil, zápas s Arsenalem už odehrál. Gólem pomohl k výhře Realu 3:2 po penaltách, i když sám pokutový kop v rozstřelu neproměnil.

Trenéra madridského celku ale výhra úplně nepotěšila, na nosítkách totiž opustila trávník španělská hvězdička Marco Asensio, kterého by po dobu zranění mohl na křídle nahradit právě Bale. To však francouzský stratég odmítá. „S Baleem nemá zranění Asensia co dělat," kontroval novinářům.

„Odehrál ale dobrý zápas a jsem za něj šťastný. Hrál, protože chtěl, předchozí den tomu bylo jinak. Každopádně je tu s námi a i nadále pracuje," pokračoval Zidane. „Rozhodnutí, že bude hrát, jsem udělal já. Byl důležitý, sami jste viděli, co předvedl. Ale jinak se nic nemění. Situaci znáte, opakoval bych se," dodal trenér Realu.

Na americkém turné zatím situace kolem Balea budí emoce. Nejprve kouč "bílého baletu" oznámil, že klub na odchodu krajního záložníka pracuje. Proti vyjádření se obořil hráčův agent s tím, že Bale odejde, až se mu bude chtít.

Roztržka nabrala na intenzitě. Nejvíc škodí samotnému hráči.

V zákulisí začínají na intenzitě nabývat spekulace o přesunu do Číny. Zájem by údajně měly Šanghaj Šen-chua, Peking Čung-che Kuo-an a Ťiang-su Su-ning. Baleův podpisový bonus by měl být nastaven na astronomických 20 milionů liber (573 milionů korun) a týdenní výplata pak na 350 tisíc liber (10 milionů korun). Velšský záložník by se stal největší hvězdou, která kdy v nejlidnatější zemi světa hrála.

Ale vše není jen o penězích, o čemž může podrobně referovat bývalý útočník Manchesteru City Carlos Tévez.

Argentinská superhvězda se totiž nedokázala v Číně prosadit. Trápila se a dokonce i fanoušci Šanghaje Šen-chua chtěli, aby odešla, což se nakonec po 14 odehraných zápasech a čtyřech brankách stalo. Tvrdá lekce pro Tevéze i čínský fotbal, který se finančně příchodem rychlonohého útočníka pořádně spálil...

Bude dbát Velšan na varování, nebo zvolí stejnou cestu jako argentický kolega? Jisté je, že přestup k zámožným investorům by ho mohl vymámit z rukou madridského gigantu, ale o to právě Bale nestojí. Na druhou stranu pošramocené vztahy na Santiago Bernabéu půjde napravit ztěžka.