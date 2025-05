Náhradník nesložil pušky. Puškáč se celé jaro střelecky trápil, teď přiblížil Evropu

Jestli někdo potřebuje důkaz, jak výjimečnou partu dal Luboš Kozel na severu Čech dohromady, stačí se podívat právě na případ Davida Puškáče a na upřímnou radost, jakou spoluhráči z jeho gólových příspěvků mají. Nejen proto, že šlo o veledůležité góly, ale i proto, že vztahy jsou zkrátka v top stavu.

Bývalý hráč Bohemians se v sezoně střelecky trápil, ještě předminulý týden mu svítil u jména jen jeden gól. Chuť si spravil z lavičky proti Olomouci, a přestože rozhodně nebyl hráčem utkání, cenu „skleněné jablko“, kterou se spoluhráči na Střelnici od začátku sezony vzájemně oceňují, dostal on.

„Byl moment v zápase, po kterém jsem hned věděl, komu jablko dám. Je tu jeden frajer, který na tréninku maká a dře, i když mu to občas nelepilo,“ uvedl v šatně Jakub Martinec a předal před spoluhráči ocenění Puškáčovi.

„Jsem naměkko. Hrozně si podpory vážím, sezona pro mě není jednoduchá. Cítím, že mi to dáváte, protože se mi nedaří,“ zahrál to dojatě do vtipu. Cizinci Bienvenue Kanakimana a Lamin Jawo ve videu ze sociálních sítí klubu vypadají, že mají ještě větší radost než sám oceněný.

Statný hroťák byl na podzim volbou číslo jedna, dokonce jej na rozdíl od většiny kariéry nebrzdily zdravotní problémy. Střelecky to za něj ale museli vzít ostatní a v zimě přišla gólová konkurence v podobě Jawa, který se stal ihned trhákem. Ale neproběhla žádná lítost či nezdravé soupeření. Puškáč přijal roli střídajícího hráče. „Trochu mu to revanšoval fakt, že týmu se i tak dařilo. V tréninku mu nikdy nemůžu nic vyčíst, vždy makal,“ vyzdvihl Kozel.

Gólové sucho trvalo 717 minut, odchovanec Karviné byl dle xG (očekávaných gólů) dokonce vůči svým šancím ve třígólovém dluhu. Za starším spoluhráčem tak lídr kabiny Martinec přišel se slovy, že góly si schovává na ten nejdůležitější moment.

Proč bychom v Evropě nemohli být?

Měl pravdu, Puškáč se jako fantom malého vápna dvakrát objevil na správném místě a góly vytáhl Jablonec z klinické smrti – místo prohry 0:2 se Slavií a předčasném konci sezony náhle Jablonec drží čtvrtou příčku ve vlastních rukou. „S Kubou jsme se nad tím pousmáli,“ pravil hráč utkání, který tentokrát musel „skleněné jablko“ přenechat šéfovi Kozlovi.

„Z osobního hlediska to bylo velké trápení. Psychika dělá hodně. Když gól dlouho nepřichází, přestože člověk moc chce a nic se k němu neodrazí, brána je najednou menší než ve skutečnosti. Kluci mě ale fantasticky podporovali,“ řekl hráč, který zbraně nesložil a neskládá je ani před finále ligy – proti Plzni jeho tým zabojuje o vysněnou účast v evropských pohárech.

Právě konfrontaci ve skupině o titul brali Kozlovi muži zprvu jako zkoušku, že jsou na evropské zápasy připraveni. Vítězství nad Baníkem, Spartou, Olomoucí i Slavií jim dala jasnou odpověď. „Proč bychom v Evropě nemohli být? Naše kvalita jde nahoru. V týmu je potenciál, takže proč se zase neposunout zase o krok výš a nezkusit si to?“ burcuje mnohdy odepisovaný třicátník.

Předkolo Konferenční ligy okusil s Bohemians, ale například i Jindřich Trpišovský vidí potenciál Jablonce vyšší. „Pokud udrží tým dohromady, mohou být úspěšní a v kvalifikacích dojít daleko,“ vyhlíží slávistický kouč.

To je ale zatím předčasné, pro absolutní klid a jistotu je třeba zvládnout utkání v Plzni. Trefí se opět probuzený Puškáč? „To by bylo fajn, mělo by to hezkou posloupnost,“ zubil se.