Zvrat v Baleově přestupu. Real stopnul Čínu, potřebuje víc peněz | iSport.cz

Obrovský zvrat v jedné z nejsledovanějších přestupových kauz léta. Hvězdný křídelník Gareth Bale z Realu Madrid do Číny jen tak neodejde. A to i přesto, že až do neděle vše nasvědčovalo scénáři, na jehož konci by Velšan pózoval s modrým dresem celku Ťiang-Su.