Ronaldo o Zidanovi: Vzpomínám na něj. Pomohl mi a má místo v mém srdci | iSport.cz

Pracovali spolu mezi lety 2016-2018, třikrát vyhráli Ligu mistrů a jednou španělskou La Ligu. Real byl v té době na mezinárodní scéně tařka neporazitelný, sestava šlapala a "bílý balet" zažíval jedno z nejlepších období klubu v historii.

Pak se ale věci změnily.

Skončili Ronaldo i Zidane a klub se vydal jinou cestou. Jak se posléze ukázalo, ne příliš úspěšnou. Po nevýrazných výsledcích a výkonech byli postupně odvoláni trenéři Julen Lopetegui i Santiago Solari. Nakonec se 11. března 2019 vrátil zpět do manažerského křesla fanoušky milovaný Zinédine.

I tak ale věci nejsou takové, jaké byly. Dříve veleúspěšné spojení s Ronaldem se rozpojilo, pětinásobný držitel Zlatého míče už válí v Itálii. „Zinédine mi hodně pomohl. Vždycky jsem ho respektoval za to, jakou měl kariéru, ale způsob, jakým se ke mně choval, mě ho donutil obdivovat," prozradil Ronaldo španělské Marce.

„Víte, hráčské sebevědomí nezáleží jen na hráči samotném, ale také na lidech kolem něj. Hlavně spoluhráčích a trenérovi. Potřebujete se cítit, že jste důležitou součástí týmu a on dokázal, abych to tak měl," pokračoval 34-letý útočník. „Trenér mi říkával: 'Crisy, odpočiň si, běž na hřiště a hraj svou hru. Budeš rozdílovým hráčem.' Byl ke mně vždy upřímný a to je taky důvod, proč ho budu nosit v srdci," dodal Ronaldo.

Zidane má každopádně před sebou v Realu těžký úkol. Po minulé sezoně, kdy klub skončil až třetí a vypadl už v osmifinále Ligy mistrů s Ajaxem, musí mimo jiné řešit i situaci ohledně Garetha Balea, kterého v týmu nechce. Ten nakonec odstartoval sezonu v základu, při sobotní výhře na hřišti Celty Vigo 3:1 asistoval u jedné branky.

PO NÁVRATU DO REALU ŘEKL ZIDANE O RONALDOVI: „Všichni víme, co Cristiano pro Real znamená. Znamená historii klubu, kterou už nikdo nezmění. Byl ten nejlepší, ale už není aktuální téma."

Real chce Neymara „pokrýt zlatem.“ Hrozí nenávist i hádky o peníze

Tlustý Hazard? Do posily pálí fanoušci Realu, Fábregas ho hájí