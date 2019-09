Zapomenutý talent znovu na scéně! Ödegaard oslňuje Španělsko, co Real? | iSport.cz

Ačkoliv je příběh Martina Ödegaarda všeobecně známý, články o jeho aktuální kariéře se v posledních letech příliš neobjevovaly. Pro připomenutí, jedná se o kreativního záložníka, o jehož podpis usilovaly před čtyřmi lety snad všechny myslitelné velkokluby v čele s Realem Madrid, Bayernem Mnichov, Liverpoolem a Manchesterem City. Tehdy bylo norskému šikulovi pouhých šestnáct let a se všemi zmíněnými kluby dokonce trénoval, načež ostentativní snímky talentu mezi prvotřídními hvězdami upoutaly raketovým tempem pozornost celého fotbalového světa. A rovněž se začaly objevovat články s titulky jako kupříkladu »Zázračné dítě«. Na teenagera, stále ještě hrajícího v rodném městě Drammen s 60 tisíci obyvateli, slušný tlak.

Přetahovaná nakonec skončila 15. ledna 2015, kdy Real Madrid navlékl mladíka do bílého dresu a s velkou pompou jej představil jako svůj triumf. Ödegaard měl zpočátku přes týden pravidelně trénovat s áčkem a o víkendu s rezervou nabírat zápasovou praxi. Leč všechno bylo nakonec jinak. I kvůli trenérovi Carlu Ancelottimu, jenž se o transferu rozhovořil ve své biografii. „Když prezident koupí norského fotbalistu, prostě to musíte akceptovat. Rovněž rozhodl, že pak odehraje tři zápasy s prvním týmem jako marketingový tah. Mohl by být nejlepším fotbalistou na světě, ale to mě nezajímá, protože nebyl hráčem, o něhož bych žádal,“ lamentoval italský kouč o rok později.

A tak doposud ční v Ödegaardově fotbalovém CV jen dva odehrané zápasy s áčkem Realu, přičemž v prvním z nich získal titul nejmladšího debutanta v historii slavného klubu. V jeho životopise pak následují nizozemské štace v Heerenveenu nebo ve Vitesse, kam z Madridu putoval na hostování. Před současnou sezonou se ovšem díky svým výkonům vrátil zpět do Španělska, v němž jej na roční vypůjčku získal Real Sociedad. A právě na Pyrenejském poloostrově začal Ödegaard naplno dokazovat, že na velký fotbal má a neměl sloužit jen jakési v užitečné roli PR postavičky.

V úvodních šesti kolech La Ligy nechyběl na trávníku ani vteřinu, přičemž vsítil dva góly. Ve čtvrtečním klání s Alavésem navíc předvedl dechberoucí moment, který fanouškům mohl připomenout Xaviho nebo Iniestu v nejlepší formě. Přebrání míče pod tlakem, jesličky soupeři a perfektně narýsovaná průniková přihrávka mezi čtyřmi bránícími hráči. A pak už jen ovace domácích tribun a oslava se střelcem trefy.

Real Madrid loanee Martin Odegaard with a stunning assist for Real Sociedad 😍



🎥: @beINSPORTSpic.twitter.com/83CdRpqvES — Goal (@goal) September 27, 2019

Navíc v podání Ödegaarda nešlo o ojedinělý blyštivý střípek. Ve stejném zápase rovněž zaznamenal podle statistického portálu Whoscored 10 klíčových přihrávek. Šlo přitom o nejvyšší číslo v rámci aktuální sezony napříč top pěti evropskými ligami!

Znamenitou fazonu ale kreativec vykazuje dlouhodoběji. V žebříčku nejlepších hráčů španělské ligy se Ödegaard podle Whoscored nachází s vysokým průměrným hodnocením 7,75 na třetím místě za střelcem Karimem Benzemou z Realu a útočníkem Villarrealu Gerardem Morenem. Nora také zdobí průměr 3,5 klíčových přihrávek na utkání, 86% úspěšnost přihrávek a dvě ocenění pro hráče utkání.

Jeho hry si navíc všímají i experti. „Nechme mluvit statistiky. Ödegaard vytvořil DESET šancí. Sakra. A jeho výkon byl dobrý po celém hřišti hřišti. Vždy chce míč a vždy jej přesně rozehrává. Rozhýbává hru a volí pokaždé správná rozhodnutí. Vize, dotek, přihrávky. Brilantní!“ shrnul na Twitteru sloupkař anglického Guardianu a komentátor Sid Lowe. A jednomu ze sledujících příznivců následně odpověděl, zda by mohl záložník aktuálně hrát základ v domovském Realu Madrid. „Měl by. Otázkou zůstává, zda by se prosadil, jedná se o jiné podmínky a tak podobně.“

V Sociedadu končí Ödegaardovi hostování závěrem sezony, „Bílý balet“ pak disponuje možností prodloužit kreativci setrvání v San Sebastiánu o další rok. Nebo se jej naopak může za určitý obnos pokusit získat ještě před uplynutím původně vytyčené doby.

Jedna věc je však zcela zřejmá.

Pokud bude Ödegaard předvádět obdobné záblesky geniality jako ve čtvrtečním duelu na pravidelné bázi, čeká jej nesmírně zářná budoucnost.

Právě takhle totiž vypadá kluk, o jehož signturu se v době šestnáctých narozenin pral celý fotbalový svět…