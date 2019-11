Hazard? Nejlínější hráč. Při drilu se na nás díval, rýpl si parťák z Chelsea | iSport.cz

Hazard? Nejlínější hráč. Při drilu se na nás díval, řekl spoluhráč z Chelsea Dva tituly v Premier League, jeden v Evropské lize. Na všech třech trofejích měl obří podíl. Přesto si do něj bývalý spoluhráč z Chelsea troufnul rýpnout. Eden Hazard? „Neměl rád tvrdé tréninky. Vždy na nás čekal, až skončíme,“ práskl na současnou hvězdu Realu Madrid nigerijský záložník John Obi Mikel.

Když v létě přestoupil za 100 milionů eur do Realu Madrid a jeho výkony na začátku sezony nebyly dvakrát oslnivé, leckdo mu vyčetl, že není v optimální kondici. Má kila navíc, neslo se na adresu Edena Hazarda.

O jeho současné kondici nedávno promluvil i bývalý trenér Arsenalu Arséne Wenger. „Zatím jsme v Realu neviděli toho Hazarda, kterého známe z Anglie. Je to o fyzičce. Do Španělska přišel těžší. Jak se říká… Když chcete, aby dostihový kůň prohrál závod, stačí, abyste na půltunového koně přiložili o dvě kila navíc a je hotovo,“ rýpl si francouzský kouč do Belgičana.

Eden Hazard má za sebou první zápas za Real Madrid, ke kterému navíc nastoupil s číslem 50 na dresu na počest padesátiletého výročí přistání na Měsíci.







Z belgické hvězdy si utahovali i jeho bývalí spoluhráči v Chelsea. Poté, co v květnu přejeli v Baku ve finále Evropské ligy Arsenal, natočili během oslav v šatně video, jak si David Luiz dělá srandu z Hazardova ne zrovna vypracovaného břicha a z legrace hledal na Belgičanově břiše faldy.

Nyní se přidal i John Obi Mikel, který s Hazardem působil v kádru „blues“ během let 2012 až 2017. „Eden má neskutečný talent,“ začal své povídání pro tureckou verzi beIN Sports. „Možná není tak dobrý jako Messi, ale dokáže si dělat s balonem, co se mu zrovna zachce,“ pokračoval záložník Trabzonsporu.

A pak to přišlo…

„Avšak vůbec neměl rád tvrdé tréninky. Mezitím, co jsme dřeli, počkal na nás, až skončíme. Prostě jen stál a koukal se,“ smál se Obi Mikel v rozhovoru, jak probíhalo společných pět let na Stamford Bridge.

„Pak ale byl nedělní zápas a Eden se vždy stal mužem zápasu. Byl nejlepší na hřišti. Bylo to neuvěřitelné,“ kroutil hlavou nigerijský záložník.