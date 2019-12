Miliardy na hřišti. Barcelona si hlídá i mladíky, kdo je před Messim? | iSport.cz

Jaké výstupní klauzule mají ve smlouvách hráči Barcelony? • FOTO: Koláž iSport.cz

Případ Neymar, kdy hvězdný útočník v létě 2017 prchl Barceloně za 222 milionů eur do PSG (5,8 miliardy korun), vyvolal ve slavném klubu paniku. Katalánské vedení dostalo strach, že podobným stylem přijde i o jiné důležité plejery. Proto radikálně zvýšilo výstupní klauzule, které mají nyní ve svých kontraktech všichni klíčoví členové kádru. Barcelona sumy, po jejichž zaplacení může hráč odejít před vypršením smlouvy bez souhlasu klubu, nastavila do extrémních výšin. Miliardovou hodnotu mají i mladí odchovanci, kteří jsou na hraně kádru a klub si je pojišťuje do budoucích let. Zde najdete deset jmen z aktuální soupisky, na jakou částku si je katalánský gigant cení a do kdy jsou v klubu pod smlouvou. Seznam hráčů přinesl odborný server squawka.com.