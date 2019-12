Real po remíze v El Clásiku naštval VAR. Ani za tohle není penalta?! | iSport.cz

Z pěti zápasů dvakrát vyhrál a třikrát remizoval. Žádný jiný trenér madridského klubu takovou sérii s hlavním rivalem nedokázal vytvořit. Být však přívětivosti systému VAR, zněla by nejspíš bilance Zinedina Zidana v El Clásiku na Camp Nou ještě lépe.

V 18. minutě sice Gerard Piqué hlavičku Karima Benzemy odvracel z brankové čáry, zároveň však při dohrávání akce došlo k provinění proti pravidlům.

Spodní částí kopačky zasáhl Clément Lenglet krajana Raphaela Varaneho do stehna. Jasný faul. Při opakovaných záběrech bylo vidět, jaké šrámy má stoper na své noze, po utkání začala fotografie jeho stehna kolovat na sociálních sítích. Sudí Alejandro Hernández však nedovolený zákrok neviděl. VAR, který je ve španělské lize na všech zápasech, rovněž ne.

Přitom třeba rozhodčí Eduardo Iturralde González měl jasno. „Byla to ze strany Lengleta nebezpečná hra, otisky kolíků na Varanově stehně byly zjevné. Měl být potrestán,“ uvedl pro španělský deník AS.

So two clear penalties on Varane within two minutes and none checked by VAR.. One was a clear red on Lenglet, but it’s the same thing every year. Blatant robbery. #ElClasico pic.twitter.com/smp7IJ2w20