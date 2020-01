Kouče Barcelony štve Superpohár v Arábii: Z fotbalu se stává průmysl | iSport.cz

Barcelonu čeká dnes od 20:00 semifinále s Atlétikem, ve středečním duelu prošel do finále Real přes Valencii (3:1). „Vždycky to bylo tak, že šlo o první zápas sezony mezi vítězem ligy a šampionem domácího poháru. Myslím, že to tak bylo v pořádku. Ale změnilo se to a musíme to akceptovat,“ řekl na předzápasové konferenci trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Na startu sezony se čtyři španělské týmy přesunuly do Saúdské Arábie, kde se o Superpohár letos hraje. „Zápasy jsou pro fanoušky atraktivní, ale ze sportovního hlediska máme jen jednoho ligového šampiona a jednoho vítěze poháru. Je to něco jiného, musíme si zvyknout,“ rýpl si Valverde do nového formátu.

Ve Španělsku se přesun Superpoháru hodně řešil. Hráči se v nabitém proramu museli uprostřed týdne přesunout na jiný kontinent, kde hrají jeden, vítězové dokonce dva těžké zápasy. „Fotbal je součástí průmyslu. Příjmy pro kluby jsou hlavním důvodem, proč jsme tady, stejné to bylo i před rokem v Maroku (dějiště uplynulého Superpoháru v srpnu 2018, Barcelona porazila Sevillu 2:1). Není to stejné, jako když hrajeme doma, ale jsme tady a jsme připravení,“ podotkl Valverde.

Když se ho novináři zeptali na otázku, zda se mu nový termín i způsob hraní Superpoháru líbí, odpověděl jasně. „Řeknu vám jednu statistiku. Tohle je můj pátý Superpohár. V prvních třech hrál můj tým odvetu venku. Když jsem vyhrál La Ligu, hráli jsme venku. A teď přibyly ještě dva týmy, které sem byly pozvané,“ kroutil hlavou.

Před odjezdem do Arábie se ve Španělsku kritizoval i fakt, že domácí fanoušci klubů nemají pořádnou šanci se na zápasy dostat, protože letenky jsou příliš drahé. A smysl utkání, tedy fotbal pro fanoušky, v tomhle případě zůstává trošku stranou.

„Federace představila nový formát dostatečně dopředu, kdo s tím nesouhlasil, mohl si stěžovat,“ zastal se novinky obránce Realu Daniel Carvajal krátce poté, co se svým týmem zdolal Valencii a prošel do finále. „Myslím, že nový formát dává titulu o trošku větší hodnotu, je těžší na něj dosáhnout. A to je přece krásné, ne?“