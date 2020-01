Geniální červená. Valverde drsně zachránil Realu trofej, Simeone smekl | iSport.cz

„Neměl bych to dělat a Álvarovi jsem se omluvil. Jenže to bylo jediné možné řešení, protože je hrozně rychlý. Chtěl jsem se k němu dostat, ale nešlo to. Jsem strašně rád za trofej, ale zároveň vím, že to nebyla správná věc,“ kál se po finále Španělského poháru Federico Valverde.

Na krku měl zlatou medaili a v ruce cenu pro nejužitečnějšího hráče zápasu, ale taky ne úplně čisté svědomí a na kontě červenou kartu. Když je ve 115. minutě řítil soupeř Álvaro Morata sám na branku Realu, byl Valverde nejblíž. Viděl, že nestíhá, a tak zatáhl na záchrannou brzdu. Útočník Atlétika místo ve stoprocentní šanci skončil před vápnem na zemi po precizně provedeném skluzu zezadu na kotník.

You do what you have to do to win.



Pure class from Federico Valverde who was later awarded MOTM 👏pic.twitter.com/zGcSduIK5z — CareerModeStars (@CareerModeStars) January 12, 2020

Následná strkanice obou madridských týmů na stadionu v saúdskoarabské Džiddě byla jen drobnou kapitolou zápasu, samotný faul ale měl mnohem větší dopad. 21letý Uruguayec pravděpodobně zabránil rozhodujícímu gólu a do konce zbývalo pouhých pět minut, které „bílý balet“ v deseti ubránil, byť ho musel dvakrát podržet Thibaut Courtois v brance.

Belgičan se rozchytal a po chvíli ovládl penaltový rozstřel. Valverde do něj zasáhnout nemohl, ale nebýt jeho, nemuselo k němu vůbec dojít. „Udělal, co musel. Byl to tvrdý zákrok a je dobře, že se Moratovi omluvil, velmi dobře se znají,“ okomentoval situaci kouč Realu Zinédine Zidane, zatímco na sociálních sítích vyskakovaly komentáře o geniálním řešení situace a hrdinství.

Na tiskové konferenci po vychladnutí hlav ocenil soupeře i kouč poražených Dieog Simeone: „Byl to nejdůležitější okamžik zápasu. Řekl jsem mu, že udělal, co bylo v tu chvíli třeba. Vyhlásili ho nejlepším hráčem zápasu a dává to smysl, protože tahle akce rozhodla.“

Benjamínka v základní sestavě baletu ocenili fanoušci, i když samozřejmě ne ti, co přáli Atlétiku, i spoluhráči. „Blahopřáli mi. Bylo to vidět, protože to bylo ke konci, ale měla by vyniknout i jejich snaha během celého zápasu,“ děkoval. Kromě místa v sestavě Realu má Valverde i další důvod k radosti – brzy se stane otcem.