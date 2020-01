Griezmann spasil Barcelonu od trapasu. Tým se mi nelíbil, řekl kouč | iSport.cz

Ibiza šla do vedení už v 9. minutě a Barcelona dlouho nemohla prolomit její obranné hradby. Tým, který by třetiligového soupeře měl za obvyklých okolností bez pardonu přejet, si za celý zápas vypracoval jen tři střely na branku, ta první přišla až v 67. minutě. „Nelíbil se mi výkon týmu,“ řekl jednoznačně kouč Setién po výhře 2:1.

„Preferoval bych, kdyby se to všechno odehrálo jinak. Musím pochválit Ibizu, odehráli opravdu skvělý zápas. Byli agresivní a intenzivní v obraně, nebylo to proti nim jednoduché,“ dodal. „Bereme s z toho příklad do budoucna. Když něco děláme špatně, víme, že to můžeme napravit,“ doplnil pozitivně.

Setién dál dává prostor mladým talentům. V základní sestavě, netradičně upravené na tříobrancový systém, se objevil Riqui Puig, který si pod novým koučem proti Granadě užil první ligové minuty. Podruhé v řadě nastoupil od úvodního hvizdu teprve 17letý talent Ansu Fati, který se postavil na levé křídlo.

„Zkoušíme hráče na různých pozicích. Ansu má velký potenciál. Vidíme, jak roste, bude z něj čím dál důležitější hráč,“ chválil Setién.

Hlavní roli v otočce proti Ibize ale hrál výrazně zkušenější borec, Antoine Griezmann. Ten v 72. minutě srovnal stav utkání a v nastaveném čase druhou brankou zařídil barcelonský postup. „Jsem tady, abych pomohl góly, asistencemi a prací. Ještě jsem nedosáhl svého stropu, snažím se stále zlepšovat. Dnes jsem hrál dost vysoko, musel jsem čekat na šance. Díky mým spoluhráčům dvě přišly a já je proměnil,“ shrnul své působení francouzský útočník.

„Byl to těžký zápas. Ale my tenhle turnaj chceme vyhrát,“ doplnil k obratu nepříznivého skóre. „Nedařilo se nám, obzvlášť v prvním poločase, kdy jsme ani neměli střelu na branku. Ale druhá půle byla lepší.“