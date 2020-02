Sedmnáctiletý zázrak Barcelony láme rekordy: Být v týmu s Messim? Splněný sen! | iSport.cz

Fati se proti Levante poprvé prosadil v 30. minutě a druhý zásah přidal o minutu později. Ve věku 17 let a 94 dní překonal dosavadní rekord Juanmiho Jiméneze z Málagy, který v roce 2010 dal dva góly v jednom utkání v 17 letech 115 dnech. „Vletěl do Barcelony jako raketa. A když už to vypadalo, že mu dochází dech, tak zazářil ještě víc,“ napsal španělský deník Sport.

Na oba góly Fatimu přihrál Lionel Messi, za jehož nástupce je talentovaný mladík označován. „Roky jsem se na něj díval v televizi. Je neuvěřitelný. A být s ním v jednom týmu je splněný sen, za jehož splnění budu vždycky vděčný,“ prohlásil rodák z Guiney-Bissau.

„Doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Vždycky jsem si to takhle představoval, takže si to teď náramně užívám. Ale musím poděkovat spoluhráčům a trenérovi, protože mi to všechno hodně ulehčují,“ prohlásil Fati, který ve všech pěti zápasech od příchodu nového kouče Quiqueho Setiéna nastoupil v základní sestavě.

„Má obrovský talent a může dojít až na úplný vrchol,“ prohlásil Setién, který v polovině ledna nahradil odvolaného Ernesta Valverdeho. „Doufám, že se budu dál zlepšovat a tým i trenér mi budou věřiti v dalších zápasech,“ uvedl Fati, který za Barcelonu dosud odehrál 17 soutěžních zápasů a dal pět branek.