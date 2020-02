Zákulisí Barcelony. Takhle špatně se tam ještě nedělalo, promluvil boss | iSport.cz

V Barceloně to pořádně vře. Kritické hlasy na veřejnosti, odvolání trenéra Valverdeho, problémy se zraněnými hráči, laxnost na přestupovém trhu. A především zhoršené výsledky, které už klub stály první místo v tabulce.

Zloba fanoušků jde čím dál víc směrem k vedení klubu, kde se mají odehrávat mocenské pikle směřující k prezidentským volbám v létě 2021. Místo, aby se slavná značka snažila o rozvoj a udržení výsostného postavení, přibývá kroků, které při pohledu zvenčí postrádají logiku.

Jordi Mestre pracoval jako viceprezident od roku 2014, ve vedení Barcelony byl zainteresovaný už od roku 2010, tedy celou slavnou éru řízenou Lionelem Messim. V létě ale na svou funkci rezignoval, především kvůli neschodám s ostatními členy direktoriátu klubu včetně prezidenta Josepa Mariu Bartomeua.

„Cítil jsem už nějakou dobu, že bojuju marně. Představenstvo, jmenovitě Bartomeu, Bordas, Elias a Vilajoana, šli celou dobu proti mě a generálnímu manažerovi Pepovi Segurovi. Měl jsem pocit, že jsem jediný, kdo jeho práci brání,“ rozpovídal se pro španělská média.

Vadí mu, jakým směrem se klub ubral. „Barcelona má 120 letou historii a věci se tam nikdy nedělaly tak špatně. S Andoni (Zubizarretou), Robertem (Fernándezem) a Pepem (Segurou) byla nastavená jasná strategie,“ zmínil někdejší muže zodpovědné za sportovní chod klubu. „Jenže teď se rozhodli Segury zbavit. Bylo to rozhodnutí vedení, se kterým jsem ale nechtěl být spojovaný,“ vysvětlil, proč v létě odešel.

Co tedy se současnou situací, kdy narůstá tlak na celou slavnou organizaci? „Musíme si uvědomit, čeho klub v posledních letech dosáhl, za to si všichni zaslouží obrovské uznání i respekt. Jenže nic netrvá věčně. Barcelona prochází transformací, lidé by měli být trpěliví a dostat od fanoušků čas,“ dodal Mestre.

Popřel, že by klub řídili hráči, na jejichž výkonech závisí úspěch a profit celého klubu. „Jedinou výjimkou byl Neymar, kdy se hráči postavili za jeho návrat,“ připustil. „Po sportovní stránce bych s tím neměl problém, ale on by musel skončit s ježděním na party do Brazílie. Také by ho ale muselo pustit PSG a stát se ještě spousty dalších věcí.“

Barcelona potřebuje vzkřísit co nejrychleji. O víkendu díky třem asistencím Lionela Messiho urvala tři body na hřišti Realu Betis (3:2), v sobotu odehraje domácí duel s momentálně třetím Getafe.

Klub akutně shání útočníka - Ousmane Démbelé se ve Finsku podrobil operaci stehenního svalu a bude do konce sezony mimo hru, k dispozici není ani Luis Suárez. Klub momentálně zažádal o výjimku, aby mohl koupit hráče mimo přestupové okno, což řády v případě dlouhodobého zranění umožňují. Jenže výběr je pouze ze Španělska, případně z hráčů bez angažmá, navíc se případná posila nedostane na soupisku pro Ligu mistrů.

Problémů tedy zůstává v klubu víc než dost...