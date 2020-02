Dvojí metr v La Lize! Barcelona dostane útočníka, Leganés hrozí sestup | iSport.cz

Barcelona je vůbec prvním týmem, který se rozhodl využít podivnou kličku v pravidlech španělské fotbalové federace. Ta říká, že pokud některý z týmů přijde o hráče na více než pět měsíců, dané mužstvo může v rozmezí 15 dnů koupit náhradu v rámci týmů hrající nejvyšší španělskou soutěž. Daný hráč pak může nastoupit pouze v La Lize, nikoliv v evropských pohárech. Jednoduše kvůli tomu, že soupisky pro Ligu Mistrů a Evropskou ligu byly již uzavřeny.

Barcelona se rozhodla zažádat o výjimku kvůli problémům francouzského útočníka Ousmane Dembélého, který si přivodil vážné zranění stehenního svalu a nedávno se podrobil operaci ve Finsku. Na zákrok s meniskem musel navíc i Luis Suárez. Lékařští experti španělské fotbalové ligy potvrdili, že Francouzovy potíže jsou skutečně tak vážné a Barcelona dostala zelenou pro možnost nákupu nového útočníka.

Zbytek španělské nejvyšší soutěže se v tu chvíli vyděsil, jednoduše kvůli tomu, že v takovém případě nebude klub, který Barceloně „pomůže“, moci přivést náhradu. Navíc ostatní týmy jsou bez šance počínaní Barcelony zastavit, protože téměř všichni fotbalisté ve Španělsku mají podle regulí (konkrétně na základě zákona o povinné možnosti vykoupení se z pracovního závazku) ve smlouvě zakotvenou výstupní klauzuli. Pokud tak Barcelona složí požadovanou částku na stůl a hráč bude mít chuť si za katalánský velkoklub zahrát, jeho původní zaměstnavatel je bez šance. „Není to spravedlivé. Barcelona z toho profituje a poškozenou stranou jsou Leganés,“ postěžoval si šéf klubu Martín Ortega.

Barcelonu by pak měl díky této obskurní výjimce posílit dánský útočník Martin Braithwaite z Leganés. Osmadvacetiletý Dán vstřelil v probíhajícím ligovém ročníku šest branek a je s přehledem nejlepším střelcem týmu z Madridu. Katalánci by pak měli za jeho služby zaplatit Leganés jeho výstupní klauzuli ve výši 20 milionů eur (zhruba půl miliardy korun) a pro Braithwaita je připravena smlouva na tři a půl roku.

Leganés, které je v tabulce druhé od konce a na záchranu v současné době ztrácí dva body, tak přijde o svého nejlepšího střelce bez možnosti ho nahradit a je velice pravděpodobné, že kvůli vrtochu Barcelony je čeká sestup.

Za své trable si přitom Katalánci do určité míry můžou sami. Barcelona totiž v lednu prodala dva mladé forvardy – Carlese Péreze do AS Řím a Abela Ruize do portugalské Bragy. K tomu připočtěte možnost vytáhnout si do A-týmu kohokoliv z béčka hrajícího třetí nejvyšší soutěž s produkty slavné akademie La Masia.

Místo toho všeho se však Barcelona rozhodla nakupovat a s pomocí španělského fotbalového svazu tak dost možná rozhodla o sestupu mnohem menšího a chudšího Leganés. Navíc lze téměř s jistotou předpokládat, že až se Dembélé a Suárez po zranění vrátí, pro Braithwaita jednoduše v týmu nebude místo a dřív nebo později z Katalánska odejde.

Funkcionáři Leganés samozřejmě zažádali španělský fotbalový svaz o podobnou možnost, aby mohli svého nejlepšího střelce nahradit. Jejich apel byl však odmítnut jednoduše kvůli tomu, že mužstvo nesplňuje výše popsané podmínky – odchod není zranění. Tým z Madridu se tak bude muset s odchodem dánského útočníka jednoduše smířit a pokusit se svou prvoligovou příslušnost zachránit bez něj.

Lidem sledujícím španělský fotbal však z celé kauzy zůstává rozum stát. „Do systému, který je vybudován na nerovnosti, přibývá další. Menší týmy jsou rozbity kvůli smůle a špatnému managementu jiného týmu bez šance na nápravu,“ komentoval kupříkladu celou situaci ve svém sloupku slavný anglický publicista Sid Lowe.